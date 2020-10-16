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16 октября 2020, пятница, 21:00 57
Общество 2020-10-16T22:45:02+03:00
Українські Новини
Штормовой ветер и ливни атакуют. На выходных погода существенно испортится

Штормовой ветер и ливни атакуют. На выходных погода существенно испортится

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Карпатах, погода в Одессе
Ливень. Фото: pixabay
Ливень. Фото: pixabay

17 октября в Киеве облачно с прояснениями, ночью дождь, днем существенный дождь, ветер восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +11…+13 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, дождь, днем местами существенный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +8…+13 градусов.

В Карпатах мокрый снег, температура ночью 0…+5 градусов, днем 0…+5 градусов.

В Моршине дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +10…+12 градусов.

В Трускавце дождь, температура ночью +6…+8 градусов, днем +11…+13 градусов.

В Сваляве дождь, днем местами существенный дождь, температура ночью +7…+9 градусов, днем +11…+13 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем существенный дождь, ветер восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +9…+14 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем существенный дождь, ветер восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +15…+20 градусов, в Днепропетровской области до +23 градусов; в Винницкой и Черкасской областях ночью +6…+11 градусов, днем +11…+17 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, местами дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +18…+23 градуса, в Луганской области до +25 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, на побережье до +18 градусов, днем +19…+24 градуса, в Одесской и Николаевской областях +17…+22 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, ветер южный, 5-10 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Ялте ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +21…+23 градуса.

Как сообщали Українські Новини, отопительный сезон в Киеве должен начаться сегодня, 16 октября.

Тем временем, синоптики прогнозируют погодные аномалии до конца осени.

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