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16 жовтня 2020, пʼятниця, 21:00 5
Суспільство 2020-10-16T21:00:01+03:00
Українські Новини
Штормовий вітер і зливи атакують. На вихідних погода істотно зіпсується

Штормовий вітер і зливи атакують. На вихідних погода істотно зіпсується

Анна Рудык
Погода, погода в Україні, Погода на вихідних, точний прогноз погоди
Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

У суботу, 17 жовтня, за прогнозом погоди в Києві вночі дощ, вдень істотний дощ, хмарно з проясненнями, вітер східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вдень +11...+13 градусів, вночі +8...+10 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, дощ, вдень місцями істотний дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +8...+13 градусів.

У Карпатах мокрий сніг, температура вночі 0...+5 градусів, вдень 0...+5 градусів.

У Моршині дощ, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +10...+12 градусів.

У Трускавці дощ, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +11...+13 градусів.

У Сваляві дощ, вдень місцями істотний дощ, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +11...+13 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі помірний, вдень істотний дощ, вітер східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +9...+14 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, вночі помірний, вдень істотний дощ, вітер східний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +15...+20 градусів, у Дніпропетровській області до +23 градусів; у Вінницькій і Черкаській областях вночі +6...+11 градусів, вдень +11...+17 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, місцями дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +18...+23 градуси, у Луганській області до +25 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, дощ, вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, на узбережжі до +18 градусів, вдень +19...+24 градуси, в Одеській і Миколаївській областях +17...+22 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Ялті вночі без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +21...+23 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, опалювальний сезон в Києві  має розпочатися сьогодні, 16 жовтня.

Тим часом, синоптики прогнозують  погодні аномалії до кінця осені.

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