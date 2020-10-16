Электронные паспорта в "Дії" можно будет использовать за границей уже через несколько лет, — Выскуб

Заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб считает, что через несколько лет цифровыми паспортами в приложении "Дія" можно будет пользоваться за границей.

Об этом он сообщил в ходе брифинга в пятницу, передают Українськi Новини.

"Мы первые в мире запустили цифровой паспорт, и много стран уже разбирают детально этот опыт. Есть запрос по рассмотрению приобретения приложения, и мы уверены, что сейчас мы задаем на мировом масштабе соответствующий тренд и, безусловно, цифровые паспорта, я уверен, что через несколько лет станут уже таким правилом на международной арене, и межграничность, трансграничность будет достигнута", - сказал он.

Выскуб отметил, что к результатам министерства приковано большое внимание как европейских партнеров, так и других стран.

В частности, в последние недели ведутся переговоры с Японией и Грузией, так как, по словам замминистра, "Дія" - это революционный продукт.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале Минцифры презентовало мобильное приложение и национальную онлайн-платформу "Дія".

В апреле Минцифры запустило электронные загранпаспорта и ID-карты в приложении "Дія" в тестовом режиме.

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