Електронні паспорти в "Дії" можна буде використовувати за кордоном вже через кілька років, - Вискуб

Заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб вважає, що через кілька років цифровими паспортами в додатку "Дія" можна буде користуватися за кордоном.

Про це він повідомив в ході брифінгу в п'ятницю, передають Українські Новини.

"Ми перші у світі запустили цифровий паспорт, і багато країн вже розбирають детально цей досвід. Є запит з розгляду придбання додатки, і ми впевнені, що зараз ми задаємо на світовому масштабі відповідний тренд і, безумовно, цифрові паспорти, я впевнений, що через кілька років стануть вже таким правилом на міжнародній арені, і міжкордонних, транскордонність буде досягнута", - сказав він.

Вискуб зазначив, що до результатів міністерства прикута велика увага як європейських партнерів, так і інших країн.

Зокрема, в останні тижні ведуться переговори з Японією і Грузією, бо, за словами заступника міністра, "Дія" - це революційний продукт.

Як повідомляли Українські Новини, в лютому Мінцифри презентувало мобільний додаток і національну онлайн-платформу "Дія".

У квітні Мінцифри запустило електронні закордонні паспорти та ID-карти в додатку "Дія" в тестовому режимі.

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