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16 октября 2020, пятница, 12:25 533
Общество 2020-10-16T13:45:02+03:00
Українські Новини
В Ивано-Франковске продолжат работать общественный транспорт, ТРЦ и детсады, несмотря на "красную зону"

В Ивано-Франковске продолжат работать общественный транспорт, ТРЦ и детсады, несмотря на "красную зону"

Валерия Драгомирова
Ивано-Франковск, Карантин, Красная зона
Ивано-Франковск. Фото: wikipedia.org
Ивано-Франковск. Фото: wikipedia.org

В Ивано-Франковске, который с 19 октября входит в "красную зону" эпидемической опасности, общественный транспорт, торгово-развлекательные центры и детские сады продолжат работать.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в своем видеообращении, передают Українськi Новини.

"Мы попали в "красную зону" с понедельника. Но правительство и государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций учла предложения мэров и дала возможность работать дошкольным учреждениям. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Требований спецперевозки нет, есть только требования: сидячие места и соответствующие защитные маски в транспорте. Кроме того, торгово-развлекательные центры будут работать в обычном режиме", - отметил Марцинкив.

Также он заявил, что поезда будут ходить в обычном режиме.

Ограничения будут касаться исключительно массовых мероприятий. Запрет будет действовать на участие в массовых мероприятиях более 20 человек.

Также он добавил, что ждет предложений о работе школ от педагогов и родителей.

Как сообщали Українськi Новини, Харьков, Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов включены в "красную зону", Сумы - остались в ней, а Киев – в "оранжевой" с 19 октября.

Кроме того, школьников Ивано-Франковска отпустят на осенние каникулы 23 октября. 

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