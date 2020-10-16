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16 октября 2020, пятница, 10:16 415 Карта
Общество 2020-10-16T11:00:02+03:00
Українські Новини
В конце рабочей недели Киев "стоит" в масштабных пробках. Где самые загруженные дороги

В конце рабочей недели Киев "стоит" в масштабных пробках. Где самые загруженные дороги

Анна Рудык
Пробки, Google maps, Пробки в Киеве, Пробки в столице
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps

Сегодня утром, 16 октября, в Киеве образовались масштабные пробки. О том, какие дороги самые загруженные, расскажут Українські Новини со ссылкой на данные онлайн-сервиса Google Maps.

Так, согласно данным сервиса, самой загруженной по состоянию на 09:50 является улица Крещатик, а также бульвар Тараса Шевченко, бульвар Леси Украинки, улица Михаила Грушевского и Петровская аллея.

Пробки в центре КиеваПробки в центре Киева

Кроме того, медленно автомобили передвигаются по улице Большая Васильковская.

Пробки утром сковали и проспект Победы, улицу Жилянскую и улицу Вячеслава Черновола.

Парализованы улицы Борщаговская и улица Вадима Гетьмана.

Традиционно загружена Окружная дорога в районе выезда в направлении Вишневого и Софиевской Борщаговки. Также пробки на Окружной дороге наблюдаются в районе "Жулян".

Пробки в Киеве. Карта: Google MapsПробки в Киеве. Карта: Google Maps

Как сообщали Українські Новини, правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году.

Кроме того, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

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