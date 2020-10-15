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15 октября 2020, четверг, 23:48 133
Кабмин 2020-10-16T00:45:01+03:00
Українські Новини
Зарплата Гутцайта за сентябрь составила 71 тыс. гривен

Зарплата Гутцайта за сентябрь составила 71 тыс. гривен

Константин Долгий
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Вадим Гутцайт. Фото: Facebook / Вадим Гутцайт
Вадим Гутцайт. Фото: Facebook / Вадим Гутцайт

За сентябрь министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт получил заработную плату в размере 71,2 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Министерства молодежи и спорта на запрос Українських Новин.

Должностной оклад министра составил 47 530 гривен, доплата за государственную тайну — 9 505 гривен, отпускные — 14 230 гривен. Таким образом, сумма средств, начисленная Гутцайту в сентябре, составила 71 261 гривну.

Сумма удержанных налогов составила 13 896 гривен. Фактическая сумма средств, полученная министром, составила 57 365 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Сергея Симонова составила 35 461 гривну, заместителей Марины Попатенко — 96 899 гривен, Матвея Бидного — 48 837 гривен, Виталия Лаврова — 49 527 гривен, Нины Лемеш — 93 855 гривен, Валерия Жалдака — 60 867 гривен, госсекретаря Алексея Перевезенцева — 95 459 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта в ходе внеочередного заседания депутаты Верховной Рады проголосовали за назначение Гутцайта министром молодежи и спорта.

Также сообщалось, что первая заработная плата Вадима Гутцайта на посту министра составила 54 тыс. гривен.

Кроме того, в июле Гутцайт получил 66,3 тыс. гривен в виде оздоровительных и отпускных выплат.

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