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17 апреля 2020, пятница, 15:31 7 Документ
Кабмин 2020-04-17T15:34:16+03:00
Українські Новини
Первая зарплата Гутцайта на посту министра составила 54 тыс. гривен

Первая зарплата Гутцайта на посту министра составила 54 тыс. гривен

Надежда Комендантова
Минспорта, Зарплаты министров, Вадим Гутцайт, зарплаты чиновников, министр спорта
Вадим Гутцайт. Фото: kyivcity.gov.ua
Вадим Гутцайт. Фото: kyivcity.gov.ua

Первая зарплата министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, назначенного 4 марта, по итогам голосования на внеочередном заседании Верховной Рады министром молодежи или министром спорта, за март составила 54 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства молодежи и спорта на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Гутцайту в марте, составила 53 660 гривен.

В ответе не уточняется фактическая сумма, полученная министром.

Также отмечается, что зарплата первого заместителя министра, заместителей министра и государственного секретаря будет начислена после внесения изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

Как сообщали Українськi Новини, Вадима Гутцайта среди претендентов в новый Кабмин предложил Владимир Зеленский

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