Первая зарплата Гутцайта на посту министра составила 54 тыс. гривен

Первая зарплата министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта, назначенного 4 марта, по итогам голосования на внеочередном заседании Верховной Рады министром молодежи или министром спорта, за март составила 54 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства молодежи и спорта на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Гутцайту в марте, составила 53 660 гривен.

В ответе не уточняется фактическая сумма, полученная министром.

Также отмечается, что зарплата первого заместителя министра, заместителей министра и государственного секретаря будет начислена после внесения изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

Как сообщали Українськi Новини, Вадима Гутцайта среди претендентов в новый Кабмин предложил Владимир Зеленский.