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04 марта 2020, среда, 15:30 1142
Кабмин 2020-03-04T15:58:47+02:00
Українські Новини
Министром спорта может стать Вадим Гутцайт: что о нем известно

Министром спорта может стать Вадим Гутцайт: что о нем известно

Анна Рудык
Кабмин, Верховная Рада, Министерство молодежи и спорта, Вадим Гутцайт
Вадим Гутцайт. Фото: kyivcity.gоv.uа
Вадим Гутцайт. Фото: kyivcity.gоv.uа

Сегодня, 4 марта, по итогам голосования на внеочередном заседании Верховной Рады министром молодежи или министром спорта может стать Вадим Гутцайт, которого среди претендентов назвал Владимир Зеленский. Українські Новини публикуют биографию нового претендента на кресло в Кабмине.

Гутцайт родился в 1971 году в Киеве.

В 1993 году окончил Киевский Национальный университет физического воспитания и спорта.

В 2002—2010 годах был главным тренером сборной Украины по фехтованию, в 2008 году украинская команда саблисток под его руководством завоевала золото на Олимпийских играх в Пекине.   

Гутцайт является членом исполнительного комитета Национального олимпийского комитета, вице-президентом Украинской академии спорта.       

В 2018 году назначен начальником департамента молодёжи и спорта Киевской городской государственной администрации.

Как сообщали Українські Новини, новым министром обороны может стать генерал Таран: что о нем известно.

Тем временем Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром.

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