Министром спорта может стать Вадим Гутцайт: что о нем известно

Сегодня, 4 марта, по итогам голосования на внеочередном заседании Верховной Рады министром молодежи или министром спорта может стать Вадим Гутцайт, которого среди претендентов назвал Владимир Зеленский. Українські Новини публикуют биографию нового претендента на кресло в Кабмине.

Гутцайт родился в 1971 году в Киеве.

В 1993 году окончил Киевский Национальный университет физического воспитания и спорта.

В 2002—2010 годах был главным тренером сборной Украины по фехтованию, в 2008 году украинская команда саблисток под его руководством завоевала золото на Олимпийских играх в Пекине.

Гутцайт является членом исполнительного комитета Национального олимпийского комитета, вице-президентом Украинской академии спорта.

В 2018 году назначен начальником департамента молодёжи и спорта Киевской городской государственной администрации.

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Тем временем Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром.