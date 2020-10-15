В Пенсионном фонде утвердили показатель средней зарплаты для расчета пенсионных выплат

Пенсионный фонд Украины (ПФУ), в котором ранее рассказали, сколько средств из бюджета было направлено на финансирование октябрьских пенсий, утвердил показатель средней заработной платы в Украине для расчета пенсий украинцам.

Как передают Українські Новини, об этом говорится в сообщении на официальной странице Пенсионного фонда Украины в социальной сети Facebook.

"Утвержден показатель средней заработной платы за август 2020 года, которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии", — говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

Отмечается, что утвержденный фондом показатель средней заработной платы составляет 9 608 грн 67 коп.

Инфографика утверждения показателя зарплаты для расчета пенсионных выплат. Фото: пресс-служба ПФУ

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 10 октября, Пенсионный фонд продолжал финансирование пенсионных выплат по установленному графику и направил для это цели еще 4,4 млрд гривен.

Также сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил обеспокоен тем, что уже через 15 лет государство не сможет гарантировать выплату пенсий украинцам.

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