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  • Главнокомандующий ВСУ Хомчак женился на главе Черниговской ОГА, обещавшей прострелить соратникам ноги
15 октября 2020, четверг, 21:54 3062
Общество 2020-10-15T21:55:13+03:00
Українські Новини
Главнокомандующий ВСУ Хомчак женился на главе Черниговской ОГА, обещавшей прострелить соратникам ноги

Главнокомандующий ВСУ Хомчак женился на главе Черниговской ОГА, обещавшей прострелить соратникам ноги

Ольга Фандорина
Свадьба, Брак, Руслан Хомчак, Анна Коваленко
Анна Коваленко и Руслан Хомчак. Фото: Минобороны Украины и Facebook-страница Коваленко
Анна Коваленко и Руслан Хомчак. Фото: Минобороны Украины и Facebook-страница Коваленко

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак женился на Анне Коваленко, которая 13 октября была назначена главой Черниговской облгосадминистрации и которая обещала прострелить ноги своим соратникам. Эту информацию Коваленко подтвердила "Громадьскому" 15 октября. 


Первым об их бракосочетании написал Telegram-канал "Силовой". Когда именно пара расписалась, не сообщается. По данным "Обозревателя", Хомчак и Коваленко встречались полгода. По словам источника издания, торжественных празднований пара пока не планирует из-за пандемии – оба недавно перенесли коронавирусную инфекцию. У Хомчака и Коваленко 24 года разницы: ему 53 года, а ей – 29.

"Анне со времен работы журналистом не была чужда военная тематика, а после назначения на высокие должности о своем будущем муже отзывалась исключительно в положительном ключе, хотя отношений не афишировала. При этом ее личная страница в Facebook пестрит ссылками на интервью Хомчака", – сообщили авторы паблика. 

Главнокомандующий ВСУ, по информации "Обозревателя", развелся в 1993 году, для Коваленко это первый брак.

Как сообщали Українські Новини, главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак выздоровел от коронавируса.

Ранее сообщалось, что начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак констатирует укомплектованность армии на 90% и выступил за повышение минимальной заработной платы контрактников до 20 тыс. гривен.

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