Главнокомандующий ВСУ Хомчак женился на главе Черниговской ОГА, обещавшей прострелить соратникам ноги

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак женился на Анне Коваленко, которая 13 октября была назначена главой Черниговской облгосадминистрации и которая обещала прострелить ноги своим соратникам. Эту информацию Коваленко подтвердила "Громадьскому" 15 октября.



Первым об их бракосочетании написал Telegram-канал "Силовой". Когда именно пара расписалась, не сообщается. По данным "Обозревателя", Хомчак и Коваленко встречались полгода. По словам источника издания, торжественных празднований пара пока не планирует из-за пандемии – оба недавно перенесли коронавирусную инфекцию. У Хомчака и Коваленко 24 года разницы: ему 53 года, а ей – 29.



"Анне со времен работы журналистом не была чужда военная тематика, а после назначения на высокие должности о своем будущем муже отзывалась исключительно в положительном ключе, хотя отношений не афишировала. При этом ее личная страница в Facebook пестрит ссылками на интервью Хомчака", – сообщили авторы паблика.



Главнокомандующий ВСУ, по информации "Обозревателя", развелся в 1993 году, для Коваленко это первый брак.

Как сообщали Українські Новини, главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак выздоровел от коронавируса.

Ранее сообщалось, что начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак констатирует укомплектованность армии на 90% и выступил за повышение минимальной заработной платы контрактников до 20 тыс. гривен.

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