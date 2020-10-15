Министр культуры Ткаченко получил в сентябре 55,7 тыс. гривен

Заработная плата министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, супруга которого разгуливала в лесу в сапогах за 1 500 долларов, составила 55,7 тыс. гривен в сентябре. Об этом говорится в ответе Министерства культуры и информационной политики на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Ткаченко в сентябре, составила 55 706 гривен. Из них 54 182 гривны составил должностной оклад, 1 524 гривны — отпускные.

После удержания 10 863 гривен налогов и сборов, фактическая сумма, полученная министром, составила 44 843 гривны.

Зарплата первого заместителя Ростислава Карандеева составила 56 622 гривны, заместителей министра Светланы Фоменко — 68 617 гривен, Ларисы Петасюк — 80 509 гривен, Тараса Шевченко — 52 482 гривны, госсекретаря Яремы Дуля — 44 072 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, 4 июня 2020 года депутаты Верховной Рады проголосовали за назначение Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики Украины.

Также сообщалось, что в июле зарплата министра Ткаченко в два раза превысила заработок Президента Украины Владимира Зеленского.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости