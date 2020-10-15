В сентябре глава Министерства здравоохранения Степанов получил 76 тыс. гривен

В то время как за 18 рабочих дней августа министр здравоохранения Максим Степанов заработал почти 48 тыс. гривен, в сентябре зарплата главы Минздрава составила 75,6 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Степанову в сентябре, составила 75 691 гривну.

Из них должностной оклад за 21 рабочий день составил 52 529 гривен, отпускные — 1 615 гривен, надбавка за работу с содержащими тайну документами — 7 879 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн — 10 506 гривен, командировочные — 2 717 гривен, доплата за август — 2 061 гривну.

В ответе министерства не указана сумма средств, выплаченная министру после удержания налогов и сборов.

Зарплата первого заместителя министра Ирины Садовьяк составила 47 083 гривны, заместителей Ирины Микичак — 47 648 гривен, Виктора Ляшко — 49 487 гривен, Игоря Иващенко — 49 728 гривен, Светланы Шаталовой — 51 604 гривны, Ярослава Кучера — 46 201 гривну, госсекретаря Инны Солодкой — 99 843 гривны.

Как сообщали Українські Новини, за 2019 год министр здравоохранения Степанов задекларировал Lexus, квартиру в Киеве и почти 20 млн гривен на банковском счете.

Также сообщалось, что накануне комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов порекомендовал парламенту ограничить до 10 минимальных зарплат выплаты руководителям госпредприятий и чиновникам.

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