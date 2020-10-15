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  • "Них*ра не делаете и не др*чите": губернатор Харьковской области и глава облсовета обвинили друг друга в бездействии
15 октября 2020, четверг, 19:35 746
Общество 2020-10-15T20:15:02+03:00
Українські Новини
"Них*ра не делаете и не др*чите": губернатор Харьковской области и глава облсовета обвинили друг друга в безде

"Них*ра не делаете и не др*чите": губернатор Харьковской области и глава облсовета обвинили друг друга в бездействии

Ольга Фандорина
Перепалка, Скоробагач, Алексей Кучер, Борьба с коронавирусом, карантин в Украине

На сессии Харьковского областного совета произошла жесткая перепалка между губернатором Алексеем Кучером и представителями депутатского корпуса. На повышенных тонах обсуждался вопрос организации борьбы с пандемией COVID-19. Об этом сообщает 057.

Инициатором скандала выступил замглавы облсовета Владимир Скоробогач. Он в грубой форме обратился к заместителю губернатора Тарасу Пастуху и обвинил его в том, что в Департаменте здравоохранения ХОГА якобы «хаос».

"Работа провалена, однозначно. И все, что вы говорите, что в будущем будете делать, — это все х*рня чистой воды. Отписка. Я считаю, что нужно принимать решительные меры, создать штаб. Пусть его возглавит губернатор нашей области", - заявил Скоробогач.

Слово взял Алексей Кучер.

В ответ губернатор Алексей Кучер обвинил самого Скоробагача и депутатов облсовета в том, что они бездействовали предыдущие пять лет.

"Я буду отвечать точно также резко. Х@рню это вы сейчас городите. Потому что никаких нет абсолютно конкретных примеров, которые бы говорили о том, что у нас в департаменте хаос. Конкретные, я прошу примеры. У нас недостаточно кроватей? Да. Стены пошарпанные? Да. Что вы делали пять лет для того, чтобы была другая ситуация? Них*ра не делали вместе с Булахом (депутатом облсовета - Ред.) на пару. Теперь вы начинаете кому-то предъявлять претензии", - заявил Кучер.

По словам губернатора Харьковской области, ХОГА днем и ночью занимается решением проблем со снабжением кислородом. Скоробагач после такого заявления вскочил со своего места, стукнул кулаком по столу и обвинил Кучера во лжи.

"Это чушь! Ничего не принимаете, не др@чите", - закричал Скоробагач.

"Них@ра вы не делаете! Что "не др@чите"? Что "не др@чите?" - ответил Кучер.

После этого глава ХОГА и замглавы облсовета вновь обвинили друг друга в бездействии. 

Тем временем, Украина на карантине 218 дней. Какие ограничения действуют в эпидзонах.

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