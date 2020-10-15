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15 жовтня 2020, четвер, 19:35 10
Суспільство 2020-10-15T23:45:03+03:00
Українські Новини
"Ніх*ра не робите і не др*чіть": губернатор Харківської області і глава облради звинуватили один одного в безд

"Ніх*ра не робите і не др*чіть": губернатор Харківської області і глава облради звинуватили один одного в бездіяльності

Ольга Фандорина
Перепалка, Тарас Пастух, коронавірус в Україні, боротьба з коронавірусом, Володимир Скоробагач

Жорстка перепалка відбулася на сесії Харківської обласної ради між губернатором Олексієм Кучером і представниками депутатського корпусу. На підвищених тонах обговорювалося питання організації боротьби з пандемією COVID-19. Про це повідомляє 057.

Ініціатором скандалу виступив заступник голови облради Володимир Скоробагач. Він у грубій формі звернувся до заступника губернатора Тараса Пастуха і звинуватив його в тому, що в Департаменті охорони здоров'я ХОДА нібито "хаос".

"Робота провалена, однозначно. І все, що ви говорите, що в майбутньому будете робити, - це все х*рня чистої води. Відписка. Я вважаю, що потрібно вживати рішучих заходів, створити штаб. Нехай його очолить губернатор нашої області", - заявив Скоробагач.

Слово взяв Олексій Кучер.

У відповідь губернатор Олексій Кучер звинуватив самого Скоробагача та депутатів облради в тому, що вони не діяли попередні п'ять років.

"Я буду відповідати так само різко. Х@рню це ви зараз городите. Тому що ніяких немає абсолютно конкретних прикладів, які б говорили про те, що у нас в департаменті хаос. Конкретні, я прошу приклади. У нас недостатньо ліжок? Так. Стіни пошарпали? Так. Що ви робили п'ять років для того, щоб була інша ситуація? Ніх*ра не робили разом з Булахом (депутатом облради - Ред.) на пару. Тепер ви починаєте комусь пред'являти претензії", - заявив Кучер.

За словами губернатора Харківської області, ХОДА вдень і вночі займається розв'язанням проблеми з постачанням кисню. Скоробагач після такої заяви підхопився зі свого місця, стукнув кулаком по столу і звинуватив Кучера у брехні.

"Це нісенітниця! Нічого не приймаєте, не др@чіть", - закричав Скоробагач.

"Ніх@ра ви не робите! Що "не др@чіть"? Що "не др@чіть?" - відповів Кучер.

Після цього глава ХОДА та заступник голови облради знову звинуватили один одного в бездіяльності. 

Тим часом сьогодні почався 218-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19, – які діють обмеження.

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