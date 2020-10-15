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15 октября 2020, четверг, 18:54 1347
Происшествия 2020-10-15T20:00:02+03:00
Українські Новини
В Днепровском районе Киева оборвалась кабина лифта с медиками внутри

В Днепровском районе Киева оборвалась кабина лифта с медиками внутри

Константин Долгий
Киев, Киевская область, Лифт, Происшествия, Днепровский район, Обрыв троса, Бригада скорой помощи
Кнопки лифта. Фото: pg12.ru
Кнопки лифта. Фото: pg12.ru

В то время возраст более 65% всех лифтов в Украине превысил отметку в 25 лет, в Киеве бригада скорой помощи и 10-летняя жительница дома едва не погибли в кабине лифта, который сорвался с 8 этажа.

Как передают Українські Новини, об этом в среду, 14 октября, сообщили на странице КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицина катастроф города Киева" в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов в Днепровском районе столицы. Вечером на номер "103″ поступило сообщение о женщине, которая потеряла сознание и захлебывается собственной пеной.

На место оперативно выехала бригада скорой помощи. У подъезда их встретила 10-летняя дочь женщины. Вместе они сели в лифт и начали подниматься к указанной квартире. На 8 этаже кабина оборвалась и начала падать. К счастью, на высоте второго этажа сработала система аварийного торможения.

Пока на месте работали спасатели, пытаясь вызволять медиков и девочку, на вызов была отправлена еще одна бригада скорой помощи, которая оказала помощь женщине.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал, медики и ребенок отделались стрессом.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре 2019 года в Киеве на Виноградаре кабина лифта оборвалась через несколько секунд после того, как жители дома вышли из нее.

Также сообщалось, что в начале 2019 года в Сумах в результате технической неисправности оборвалась кабина лифта, что привело к смерти 2-месячного младенца.

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