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19 августа 2019, понедельник, 16:50 47
Экономика 2019-08-19T16:50:07+03:00
Українські Новини
В Украине 65% лифтов работают уже более 25 лет

В Украине 65% лифтов работают уже более 25 лет

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства заявляет, что 65,5% лифтов эксплуатируются более 25 лет.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

"На сегодня в Украине насчитывается более 86 тыс. лифтов, из которых 55 тыс. эксплуатируются более 25 лет. Около 1,5% от общего количества лифтов - неработающие", - сказано в нем.

Всего в стране насчитывается около 27 тыс. многоквартирных домов, в которых есть лифты.

Больше всего лифтов, которые используют более 25 лет, в Луганской (98%), Херсонской (95%) и Кировоградской (88%) областях.

В Киеве таких лифтов 46% от общего количества.

Также сообщается, что Минрегионстрой разрабатывает алгоритм взаимоотношений между управляющими многоквартирными домами и компаниями, обслуживающими лифты.

В частности министерство намерено четко определить границы ответственности управляющих за состояние лифтов, перечень необходимых для эксплуатации лифта документов и тому подобное.

Как сообщали Українськi Новини, из-за оборвавшегося лифта в Сумах погиб 2-месячный младенец.

Ранее сообщалось, что в многоэтажке Киева оборвался лифт с мужчиной. Однако в КГГА эту информацию опровергли.

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