В жилом доме на Виноградаре оборвался трос лифта

в жилом доме на Виноградаре чуть не погибли люди. Об этом рассказала Оксана Подопрыгора.

Инцидент произошел в первом подъезде дома на проспекте Правды, 37б. Родители Оксаны спускались с 13-го на первый этаж на лифте.

Когда они вышли, кабина закрылась и поехала вверх. Но через пару метров лифт с грохотом упал, после чего еще что-то ударилось о кабину сверху. Оказалось, что в шахте оборвался трос.

Дом был построен еще в прошлом столетии, но за средства из горбюджета здесь решили обновить лифт. Компания "Мастерлифт" занималась установкой нового оборудования. Проработало оно всего десять дней.

Женщина отметила, что за все это время ей было страшно в нем ездить. Он постоянно стучал, глючил, не везде останавливался. Лифтеры говорили, что оно просто должно "разъездиться".

Семья Оксаны намерена подавать заявление на компанию в полицию.

Напомним, что в Украине 65% лифтов работают уже более 25 лет.

Ранее из-за оборвавшегося лифта в Сумах погиб 2-месячный младенец.

Ранее сообщалось, что в многоэтажке Киева оборвался лифт с мужчиной. Однако в КГГА эту информацию опровергли.