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15 октября 2020, четверг, 20:00 29
Жизнь 2020-10-15T20:30:01+03:00
Українські Новини
Черная пятница-2020: когда ждать больших распродаж и как подготовиться

Черная пятница-2020: когда ждать больших распродаж и как подготовиться

Елена Новикова
Скидки, Черная пятница, скидки на черную пятницу, Черная пятница-2020, Black Friday
Черная пятница. Фото: pixabay.com
Черная пятница. Фото: pixabay.com

Black Friday традиционно проходит в первую пятницу после Дня благодарения в США и в 2020 выпадает на 27 ноября. Несмотря на то, что в Украине продлили карантин до конца года, у магазинов-участников Черной пятницы еще есть время, чтобы продумать, как сделать шоппинг максимально безопасным. А о том, какие секреты помогут выгодно скупиться в этот день, расскажут Українскі Новини.

Пять советов эффективного шопинга на Черную пятницу:

  1. Планируйте покупки заранее. Помочь в этом может рассылка магазинов, в которых будет проходить распродажа, ведь в ней часто указываются самые выгодные предложения.
  2. Составьте список, чтобы не накупить лишнего. Если будете делать покупки в онлайн-магазинах, то можете добавить товары в корзину или в вишлист.
  3. Проверьте стоимость товаров в магазинах за несколько недель до распродажи. Бывают недобросовестные продавцы, которые заявляют о скидках, хотя стоимость товара не менялась.
  4. Покупайте нужные вещи в первые часы распродажи, пока они есть в наличии по выгодным ценам. Если делаете покупки на иностранных сайтах, то не забывайте о разнице во времени.
  5. Внимательно осматривайте товары перед покупкой: некоторые магазины для распродажи готовят не лучшие образцы продукции. А если заказываете товары онлайн, то доставку выбирайте с послеплатой.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году сотни брендов призывали отказаться от покупок в Черную пятницу.

Ранее сообщалось о том, какие магазины присоединились к Черной пятнице в прошлом году.

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