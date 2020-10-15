В полиции начали расследовать, кто 14 октября принес под Офис Президента баннер с антисемитскими надписями

Полиция открыла уголовное производство по факту размещения баннера с антисемитскими высказываниями возле Офиса Президента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевской полиции, передают Українськi Новини. В полицию Киева с официальным письмом обратился исполнительный директор Объединенной еврейской общины Украины. Он сообщил, что вчера, 14 октября, возле здания Офиса Президента в Киеве неизвестные развернули баннер с антисемитскими высказываниями. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса, это - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Досудебное расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к указанному правонарушению. Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский отмечает низкий уровень антисемитизма в Украине. 14 октября в День защитника Украины в Киеве прошел марш УПА, в котором принимали участие около 6 тысяч человек.