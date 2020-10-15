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15 октября 2020, четверг, 17:34 249
Силовые структуры 2020-10-15T18:15:02+03:00
Українські Новини
В полиции начали расследовать, кто 14 октября принес под Офис Президента баннер с антисемитскими надписями

В полиции начали расследовать, кто 14 октября принес под Офис Президента баннер с антисемитскими надписями

Кира Молчанова
Полиция, Антисемитизм, Оскорбление, Офис президента
Офис Президента. Фото: Википедия
Офис Президента. Фото: Википедия

Полиция открыла уголовное производство по факту размещения баннера с антисемитскими высказываниями возле Офиса Президента.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевской полиции, передают Українськi Новини.

В полицию Киева с официальным письмом обратился исполнительный директор Объединенной еврейской общины Украины.

Он сообщил, что вчера, 14 октября, возле здания Офиса Президента в Киеве неизвестные развернули баннер с антисемитскими высказываниями.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса, это - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Досудебное расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к указанному правонарушению.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский отмечает низкий уровень антисемитизма в Украине.

14 октября в День защитника Украины в Киеве прошел марш УПА, в котором принимали участие около 6 тысяч человек.

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