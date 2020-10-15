Зеленский обещает передать 2 млн га государственной земли в коммунальную собственность

Президент Владимир Зеленский, подписывая указ о передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной собственности в коммунальную, обвинил критиков земельной реформы во лжи украинцам.

Об этом он сообщил в ходе рабочего визита в Черниговскую область, передают Українськi Новини.

"Сегодня я подписываю указ о мерах по передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность", - сказал он.

Президент напомнил, что 31 марта был принят закон об обороте сельхозземель, 6 мая - подписан закон, благодаря которому будут упорядочены реестры природных ресурсов, а 22 июля - подписан закон о пространственном планировании общин.

"Есть ключевой момент, без которого децентрализация в Украине не может быть завершена - передача земель непосредственно общинам. Сегодня этот важный шаг сделан. Мы возвращаем земли людям - из центра на места", - сказал он.

Президент подписал указ и сообщил, что 26 октября все новосозданные общины должны будут получить земли в коммунальную собственность и смогут использовать средства от землепользования.

По его словам, местное самоуправление получит в свое пользование более 2 млн гектаров земли.

"Это действительно исторический день. Это лучший ответ всем, простите за такие слова, врунам и манипуляторам, некоторым бывшим Президентам, бывшим "премьер-министершам", бывшим адвокатам, нынешним кумовьям, смелым блогерам, которые прячутся где-то в Испании, и молодым прогрессивным реформаторам в кавычках. Все они в один голос кричали, что мы украли у украинцев землю. После сегодняшнего дня у этих людей есть только два пути - или признать свою ошибку и извиниться за свою ложь, или замолчать и не мешать нам делать жизнь украинцев лучше", - подчеркнул он.

Как сообщали Українськi Новини, в конце сентября Конституционный Суд отложил рассмотрение конституционности закона о запуске рынка земли.

Ранее, 28 апреля, Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года

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