Nissan столкнулся со Skoda. В ДТП под Киевом пострадали двое детей и двое взрослых

Под Киевом недалеко от города Ирпень произошло еще одно ДТП с пострадавшими: столкнулись Nissan и Skoda, в результате чего пострадали двое взрослых и двое детей 14 и 8 лет. Об этом сообщает OBOZREVATEL. Известно, что Nissan ехал в сторону Киева. Skoda была припаркована на обочине. Водитель "Шкоды" хотел развернуться и поехать в сторону Ирпеня, но не заметил приезжающий рядом "Ниссан" и врезался в него. Сила удара была настолько большой, что один человек оказался зажат в машине, поэтому сотрудникам ГСЧС пришлось его вырезать оттуда. На место работали полицейские, которые должны установить все обстоятельства ДТП. Как сообщали Українські Новини, 14 октября в Киеве курьер Glovo не справился с управлением и влетел в новый Lexus. 23 сентября в Дарницком районе Киева произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей Renault и Fiat Doblo. Госпитализированы три человека. А недавно 2 человека погибли в результате аварии с участием автомобиля заместителя военного прокурора Западного региона Сергея Коцюбы в Хмельницкой области.