Nissan столкнулся со Skoda. В ДТП под Киевом пострадали двое детей и двое взрослых

Под Киевом недалеко от города Ирпень произошло еще одно ДТП с пострадавшими: столкнулись Nissan и Skoda, в результате чего пострадали двое взрослых и двое детей 14 и 8 лет.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Известно, что Nissan ехал в сторону Киева. Skoda была припаркована на обочине. Водитель "Шкоды" хотел развернуться и поехать в сторону Ирпеня, но не заметил приезжающий рядом "Ниссан" и врезался в него.

Сила удара была настолько большой, что один человек оказался зажат в машине, поэтому сотрудникам ГСЧС пришлось его вырезать оттуда.

На место работали полицейские, которые должны установить все обстоятельства ДТП.

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