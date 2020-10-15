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15 октября 2020, четверг, 16:25 298
Происшествия 2020-10-15T16:30:01+03:00
Українські Новини
Nissan столкнулся со Skoda. В ДТП под Киевом пострадали двое детей и двое взрослых

Nissan столкнулся со Skoda. В ДТП под Киевом пострадали двое детей и двое взрослых

Кира Молчанова
ДТП, Киевская область, Ирпень

Под Киевом недалеко от города Ирпень произошло еще одно ДТП с пострадавшими: столкнулись Nissan и Skoda, в результате чего пострадали двое взрослых и двое детей 14 и 8 лет.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Известно, что Nissan ехал в сторону Киева. Skoda была припаркована на обочине. Водитель "Шкоды" хотел развернуться и поехать в сторону Ирпеня, но не заметил приезжающий рядом "Ниссан" и врезался в него.

Сила удара была настолько большой, что один человек оказался зажат в машине, поэтому сотрудникам ГСЧС пришлось его вырезать оттуда.

На место работали полицейские, которые должны установить все обстоятельства ДТП.

Как сообщали Українські Новини, 14 октября в Киеве курьер Glovo не справился с управлением и влетел в новый Lexus.

23 сентября в Дарницком районе Киева произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей Renault и Fiat Doblo. Госпитализированы три человека.

А недавно 2 человека погибли в результате аварии с участием автомобиля заместителя военного прокурора Западного региона Сергея Коцюбы в Хмельницкой области.

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