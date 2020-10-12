Заместитель военного прокурора Западного региона Коцюба выехал на встречку и врезался в Volkswagen. 2 человека

В результате ДТП с участием Сергея Коцюбы погибли 2 человека

В результате ДТП с участием Сергея Коцюбы погибли 2 человека

2 человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля заместителя военного прокурора Западного региона Сергея Коцюбы в Хмельницкой области, тогда как ранее сообщалось, что возле Байкового кладбища в Киеве автомобиль влетел в палатки с цветами и венками.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в судебных органах.

ДТП произошло 12 октября в 19:40 на автодороге возле села Гелетенцы Хмельницкого района Хмельницкой области.

Коцюба, управляя автомобилем Toyota, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Volkswagen.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Volkswagen погибли.

Согласно пояснениям прокурора, он ехал по своей полосе.

Причины ДТП устанавливает следствие.

По предварительным данным, алкоголя в крови прокурора не обнаружено.

Госбюро расследований открыло уголовное производство по данному факту.

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