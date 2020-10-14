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14 октября 2020, среда, 23:48 356
Происшествия 2020-10-15T00:00:01+03:00
Українські Новини
В центре Киева курьер Glovo на мопеде врезался в Lexus

В центре Киева курьер Glovo на мопеде врезался в Lexus

Кира Молчанова
Киев, Авария, ДТП, Lexus, Курьер, ДТП с Lexus, Glovo

В Киеве, часть улиц которого оказались перекрытыми 14 сентября, курьер Glovo не справился с управлением м влетел в новый Lexus.

Об этом сообщает в Facebook "Киев Оператиный".

ДТП с участием мопеда и элитного кроссовера произошло на улице Саксаганского в столице. Курьер ехал на большой скорости и в определенный момент не справился с управлением.

Водитель мопеда получил серьезные травмы. С места ДТП его увезли на скорой. На месте аварии работают правоохранители.

Кроме того, опубликовано видео, снятое сразу после момента столкновения. На нем видно, что мопед на полном ходу влетает в Lexus RX 350. От удара мопед занесло под правое заднее колесо машины, а его части разбросало по дороге.

Как сообщали Українські Новини, 23 сентября в Дарницком районе Киева произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей Renault и Fiat Doblo. Госпитализированы три человека.

А недавно 2 человека погибли в результате аварии с участием автомобиля заместителя военного прокурора Западного региона Сергея Коцюбы в Хмельницкой области.

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