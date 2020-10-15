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15 октября 2020, четверг, 08:31 181
Lifestyle 2020-10-15T08:49:24+03:00
Українські Новини
Львам нужно обратить внимание на здоровье, а Весов ждет приятное знакомство, — гороскоп от Глобы на сегодня

Львам нужно обратить внимание на здоровье, а Весов ждет приятное знакомство, — гороскоп от Глобы на сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп от Павла Глобы на четверг. Фото: pixabay
Гороскоп от Павла Глобы на четверг. Фото: pixabay

В то время, как в среду нужно было разбираться со сложными задачами, астролог уверяет, что сегодня наступит удачный период для прощания с плохими привычками, саморазвития и самосовершенствования. Подробным астрологическим прогнозом на четверг, 15 октября, поделился Павел Глоба.

Овен

Этот день подарит Овнам достаточно сил для многих свершений. Астролог советует не тратить свою энергию на пустяки, а заняться чем-то полезным.

Телец

Не рекомендуется в этот день начинать что-то новое. Лучше всего будет, если Тельцы сперва доведут все начатые дела до конца.

Близнецы

Оптимистичный настрой будет держаться в течение целого дня. Помогите, поддержите, утешьте тех в четверг, кто в этом действительно нуждается. Проведите как можно больше времени с родными и друзьями.

Рак

Избегайте острых углов в отношениях со своей половинкой, ведь в четверг не лучший день для их выяснения. Звезды советуют сдерживать свои эмоции и искать компромиссы, если партнер действительно дорог Ракам.

Лев

Стоит обратить внимание на свое здоровье – благоприятное время для очередной консультации с врачом. Пересмотрите свой рацион питания, выделите время для занятий спортом, проанализируйте качество своего сна.

Дева

Если есть возможность, оставайтесь в этот день дома и попробуйте расслабиться. Чтобы нормализовать свое душевное состояние, займитесь йогой, прочитайте книгу, посидите в тишине с чашкой горячего чая или чашечкой ароматного кофе, помедитируйте.

Весы

Ждите приятных знакомств, которые положительно повлияют на профессиональное будущее. Продолжайте вдохновенно работать, ведь от качества работы будет зависеть не только зарплата, но и новые перспективы.

Скорпион

В четверг Скорпионам особенно захочется проявить свои лидерские способности, но используйте их разумно и осторожно. Учитывайте ситуацию, ведь в командной работе ценятся навыки другого характера.

Стрелец

Этот день обещает быть спокойным и радостным, и можно провести его вместе с семьей, близкими друзьями или второй половинкой. Попробуйте выехать за город и насладиться последними осенними днями, если этому будет способствовать погода.

Козерог

У Козерогов возможны определенные сложности и недоразумения на работе. Однако звезды советуют представителям знака не отчаиваться, сохранять спокойствие и продолжать тщательно делать все то, что от них зависит.

Водолей

Благоприятный день для работы в команде, поэтому воспользуйтесь возможностью проявить себя с наилучшей стороны. Учитесь слушать других людей и принимать решения действительно целой командой.

Рыбы

Рыбам следует избегать участия в закулисных интригах. Звезды советуют не вмешиваться в не очень этические беседы о других, чтобы самому не пострадать от таких же сплетен.

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