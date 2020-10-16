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16 октября 2020, пятница, 09:00 49 Карта
Жизнь 2020-10-16T11:00:04+03:00
Українські Новини
Погода на выходных резко испортится: синоптики предупредили о циклоне с ливнями и похолоданием

Погода на выходных резко испортится: синоптики предупредили о циклоне с ливнями и похолоданием

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Циклон, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, Похолодание в Украине
Ветер. Фото: info-rm.com
Ветер. Фото: info-rm.com

Как и прогнозировали синоптики в октябре в Украине будут экстремальные перепады температур от жары к заморозкам со снегом. После теплой половины второго осеннего месяца перед выходными в страну придет циклон с резким похолоданием и дождями.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Пятница уже принесет больше дождей, которые периодически, но с прояснениями, охватят большую часть Украины. Дожди, правда, будут небольшими, максимум, умеренными", - написала она.

Осадки, по словам Диденко, принесет атмосферный фронт (карта 1), а в субботу придет циклон с юго-запада, который приведет уже сильные дожди и порывистый ветер на Севере, Западе и местами в центральных областях (карта 2).

Восток и Юг 16 октября останутся в сухой погоде, только на Харьковщине есть вероятность небольшого дождя.

На Юге, Востоке, во многих центральных областях в пятницу еще удержится теплая погода с температурой воздуха + 18 + 23 градуса (в восточные области и на Юг похолодание придет 18-19 октября).

В Винницкой и Черкасской также уже начнет снижаться температура воздуха ожидается + 15 + 18 градусов.

На севере Украины 16 октября будет в пределах + 12 + 15 градусов, явно прохладнее.

А самой низкой предполагается температура воздуха в западных областях, днем ​​не выше 8 + 13 градусов.

В Киеве пятницу также уже будет свежей, днем ​​около + 13 + 14 градусов, есть вероятность дождя.

В субботу в столице ожидается пасмурная ветреная дождливая холодная погода. Похолодает до + 11 + 12 градусов.

В воскресенье в Киеве дождь прекратится, однако будет холодно, около + 7 + 9 градусов и ветрено.

"Ближайшая перспектива - с похолоданием, но что за осень без дождей, тумана и ветра. Постепенно вытягивайте шапки и теплую одежду, но без испуга - теплые деньки в октябре еще бывают и еще могут быть", - уверена синоптик.

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Напомним, отопительный сезон в Киеве должен начаться сегодня, 16 октября.

Тем временем, синоптики прогнозируют погодные аномалии до конца осени.

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