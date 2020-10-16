Погода на выходных резко испортится: синоптики предупредили о циклоне с ливнями и похолоданием

Как и прогнозировали синоптики в октябре в Украине будут экстремальные перепады температур от жары к заморозкам со снегом. После теплой половины второго осеннего месяца перед выходными в страну придет циклон с резким похолоданием и дождями. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. "Пятница уже принесет больше дождей, которые периодически, но с прояснениями, охватят большую часть Украины. Дожди, правда, будут небольшими, максимум, умеренными", - написала она. Осадки, по словам Диденко, принесет атмосферный фронт (карта 1), а в субботу придет циклон с юго-запада, который приведет уже сильные дожди и порывистый ветер на Севере, Западе и местами в центральных областях (карта 2). Восток и Юг 16 октября останутся в сухой погоде, только на Харьковщине есть вероятность небольшого дождя. На Юге, Востоке, во многих центральных областях в пятницу еще удержится теплая погода с температурой воздуха + 18 + 23 градуса (в восточные области и на Юг похолодание придет 18-19 октября). В Винницкой и Черкасской также уже начнет снижаться температура воздуха ожидается + 15 + 18 градусов. На севере Украины 16 октября будет в пределах + 12 + 15 градусов, явно прохладнее. А самой низкой предполагается температура воздуха в западных областях, днем не выше 8 + 13 градусов. В Киеве пятницу также уже будет свежей, днем около + 13 + 14 градусов, есть вероятность дождя. В субботу в столице ожидается пасмурная ветреная дождливая холодная погода. Похолодает до + 11 + 12 градусов. В воскресенье в Киеве дождь прекратится, однако будет холодно, около + 7 + 9 градусов и ветрено. "Ближайшая перспектива - с похолоданием, но что за осень без дождей, тумана и ветра. Постепенно вытягивайте шапки и теплую одежду, но без испуга - теплые деньки в октябре еще бывают и еще могут быть", - уверена синоптик. Погода в Киеве на 2 недели о Метеопрога Напомним, отопительный сезон в Киеве должен начаться сегодня, 16 октября. Тем временем, синоптики прогнозируют погодные аномалии до конца осени.