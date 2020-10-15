"Я не держусь за власть". Президент Кыргызстана Жээнбеков подал в отставку на волне протестов в стране

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 15 октября, подал в отставку на волне антиправительственных протестов в стране. Об этом он сообщил в своем обращении, опубликованном на официальном сайте президента Кыргызстана.

Сообщается, что президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 15 октября, сделал обращение к кыргызстанцам в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране.

"Вчера Жогорку Кенеш утвердил состав Правительства, я подписал указы Президента Кыргызской Республики о соответствующих назначениях. Но это не сняло напряженность.

К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту", – заявил Жээнбеков.

В связи с этим Жээнбеков решил подать в отставку.

"Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника.

Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", – написал Жээнбеков.

Как сообщали Українські новини, в августе экс-президента Кыргызстана Атамбаева посадили на 11 лет с конфискацией имущества.

Также Жээнбеков был избран президентом в 2017 году.

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