От Аляски до Новой Зеландии за 11 дней: птица установила новый рекорд по полету без посадок

В то время как в Украине искусственно вырастили рекордный по размерам алмаз в мире, ученые заявили о новом мировом рекорде по беспосадочному полету среди птиц. Об этом пишет The Guardian.

Рекордсменом стала птица, которая известна как малый веретенник — вид птиц из семейства бекасовых. Ученые прикрепили к ее телу GPS-метку, благодаря которой смогли отследить передвижение птицы.

Выяснилось, что птица за 11 дней преодолела расстояние в 7 500 (чуть больше 12 тыс. километров) миль от побережья Аляски в Новую Зеландию и не совершила при этом ни одной посадки.

По словам специалистов из организации Global Flyway Network, занимающейся изучением миграции птиц в мире, малый веретенник вылетел из Аляски 16 сентября и пролетев над Тихим океаном приземлился в Новой Зеландии 27 сентября.

Маршрут рекордного полета птицы из Аляски в Новую Зеландию. Фото: The Guardian

"Они сконструированы как реактивный истребитель. Длинные заостренные крылья и действительно обтекаемый дизайн придают им большой аэродинамический потенциал", — рассказала доктор Джесси Конклин.

При этом она допустила, что птицы способны понимать то, где они находятся и куда направляются, словно у них собственная "бортовая карта". По ее словам, специалисты пока не могут дать объяснение данному явлению.

Отмечается, что эта птица смогла побить мировой рекорд беспосадочного перелета, который в 2007 году установила самка куликов, также летевшая из Аляски в Новую Зеландию.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре на этапе "Бриллиантовой лиги" спортсмен из Швеции побил 26-летний рекорд украинца Сергея Бубки.

Также сообщалось, что в Украине в Одесской области козел установил новый рекорд Национального Реестра Рекордов Украины как обладатель самых длинных рогов.

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