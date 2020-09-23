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  • В Украине вырастили самый большой алмаз в мире. Его продали его за 500 тыс. долларов
23 сентября 2020, среда, 14:05 16
Наука 2020-09-23T14:17:58+03:00
Українські Новини
В Украине вырастили самый большой алмаз в мире. Его продали его за 500 тыс. долларов

В Украине вырастили самый большой алмаз в мире. Его продали его за 500 тыс. долларов

Елена Новикова
Рекорд, Алмаз, Книга рекордов Гиннеса, Драгоценные камни, Изготовление алмаза, Карат

В Украине вырастили самый большой алмаз в мире, его вес достиг 109 каратов и вырастили камень в киевской лаборатории, в то время, как несмотря на кризис, украинцы заинтересованы в инвестициях в золото и ювелирные изделия. Он уже внесен в Книгу рекордов Гиннеса и сейчас назодится в Америке, где, его до сих пор изучают иностранные эксперты. Рассмотреть алмаз можно только на экране компьютера. Об этом сообщает ТСН.

На первый взгляд, темно-серый камень достаточно непримечательный, но на самом деле это драгоценный и уникальный бриллиант, который требует специальных условий для выращивания. Отмечается, что технологию, по которой удалось изготовить такой большой алмаз тщательно скрывают. А до украинского рекордсмена самым крупным был камень от 10 до 20 каратов.

Известно, что алмаз в 109 карат уже купили за 500 тысяч долларов. По сравнению с природными, цена на которые достигает десятка миллионов долларов, это дешево.

По словам президента Союза ювелиров Украины Дмитрия Выдолоба, по своим физико-геммологическим свойствам лабораторно выращенные алмазы ничем не отличаются от натурального камня. А стоят они дешевле, потому что выращивание полностью контролируется человеком, и камни не нужно искать в недрах Земли. 

 

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2019 года в Якутии нашли редчайший алмаз-матрешку.

Ранее в Канаде нашли один из крупнейших в XXI веке алмазов размером с куриное яйцо.

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