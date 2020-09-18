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18 сентября 2020, пятница, 09:30 47
Спорт 2020-09-18T09:45:01+03:00
Українські Новини
Швед побил 26-летний рекорд Сергея Бубки

Швед побил 26-летний рекорд Сергея Бубки

Надежда Комендантова
Рекорд, Прыжок, Сергей Бубка, мировой рекорд

На этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме двадцатилетний прыгун с шестом Арман Дюплантис установил мировой рекорд на открытом воздухе.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Швед взял высоту 6,15 метра, тем самым побив рекорд Сергея Бубки.

31 июля 1994 Сергей Бубка на соревнованиях в итальянском городе Сестриере перепрыгнул через планку, установленную на высоте 6,14 метра. 26 лет его результат не удавалось превзойти.

Это уже второй рекорд Бубки, который бьет Арман Дюплантис. Более 20 лет лучший результат в помещении также принадлежал Сергею Бубке - 6,15 метра. Но в 2014 году француз Лавиллени на турнире "Звезды шеста" в Донецке перепрыгнул отметку 6,16 метра. Через шесть лет, в феврале 2020, швед Дуплантис установил новый рекорд - 6,17 метра.

Как сообщали Українські Новини, "Золотой" прыжок украинца Абраменко на Олимпийских играх попал в ТОП-100 лучших фотографий года.

The New York Times поставил фото украинского чемпиона Абраменко на свою обложку в Facebook.

 

 

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