Носит их очень гордо: в Одесской области козел стал рекордсменом по длине рогов

В то время как в США подтвердили новый температурный рекорд на планете, в одном из сел Одесской области козел установил новый рекорд Национального Реестра Рекордов Украины. Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель организации Лана Ветрова, передают Українські Новини. Обладателем рекорда стал пятилетний козел Пират, рога которого достигают в длину чуть меньше метра каждый. Данный факт был внесен членами Национального Реестра Рекордов в категорию "Живая природа". По словам Ветровой, козел-рекордсмен живет в селе Першотравневое на западе области. Его хозяйка, Елена Мазур, рассказала, что Пират козел Зааненской породы, которая в мире признана самой выдающейся молочной породой. "Эти рога — почти метр каждый. Пират носит эти рога очень гордо. Кроме того, он научился использовать их с практической целью: становится на задние ноги и сбивает рогами самые вкусные грозди винограда", — написала Ветрова. Она также добавила, что Пират с его выдающимися рогами пользуется большой популярностью у "женщин". Чтобы сфотографировать его вместе с хозяйкой, пришлось отгонять от него козочек, которые, подчеркнула Ветрова, постоянно крутятся вокруг козла. Козел-рекордсмен Пират вместе со своей хозяйкой. Фото: Елена Ветрова \/ Facebook Как сообщали Українські Новини, накануне в сети Интернет был установлен рекорд по количеству лайков, которые собрал пост в Twitter о смерти актера Чедвика Боузмана.