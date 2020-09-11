подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Носит их очень гордо: в Одесской области козел стал рекордсменом по длине рогов
11 сентября 2020, пятница, 14:43 61 Фото
Жизнь 2020-09-11T14:44:17+03:00
Українські Новини
Носит их очень гордо: в Одесской области козел стал рекордсменом по длине рогов

Носит их очень гордо: в Одесской области козел стал рекордсменом по длине рогов

Константин Долгий
Животные, Одесская область, Национальный реестр рекордов
Козел-рекордсмен Пират. Фото: Елена Ветрова / Facebook
Козел-рекордсмен Пират. Фото: Елена Ветрова / Facebook

В то время как в США подтвердили новый температурный рекорд на планете, в одном из сел Одесской области козел установил новый рекорд Национального Реестра Рекордов Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель организации Лана Ветрова, передают Українські Новини.

Обладателем рекорда стал пятилетний козел Пират, рога которого достигают в длину чуть меньше метра каждый. Данный факт был внесен членами Национального Реестра Рекордов в категорию "Живая природа".

По словам Ветровой, козел-рекордсмен живет в селе Першотравневое на западе области. Его хозяйка, Елена Мазур, рассказала, что Пират козел Зааненской породы, которая в мире признана самой выдающейся молочной породой.

"Эти рога — почти метр каждый. Пират носит эти рога очень гордо. Кроме того, он научился использовать их с практической целью: становится на задние ноги и сбивает рогами самые вкусные грозди винограда", — написала Ветрова.

Она также добавила, что Пират с его выдающимися рогами пользуется большой популярностью у "женщин". Чтобы сфотографировать его вместе с хозяйкой, пришлось отгонять от него козочек, которые, подчеркнула Ветрова, постоянно крутятся вокруг козла.

Козел-рекордсмен Пират вместе со своей хозяйкой. Фото: Елена Ветрова / FacebookКозел-рекордсмен Пират вместе со своей хозяйкой. Фото: Елена Ветрова / Facebook

Как сообщали Українські Новини, накануне в сети Интернет был установлен рекорд по количеству лайков, которые собрал пост в Twitter о смерти актера Чедвика Боузмана.

Больше новостей о: Животные Одесская область Национальный реестр рекордов

Сегодня Украина должна осуществить большой платеж в пользу МВФ
Карантин в Киеве усиливают: полный список ограничений
Новости
В Раде предложили отстранять от работы людей, не желающих вакцинироваться 14:35
Гендиректор "Укроборонпрома" подал заявление об увольнении, - Найем 14:17
Вадим Нестеренко заявил о рейдерском захвате в Днипре предприятий "Днепромлын" и "Хлебзавод №10" 14:02
В Раде хотят запретить продавать алкоголь и сигареты в магазинах по ночам 13:57
В Киеве сегодня пока хватает палат для приема больных коронавирусом, - мэр Кличко 13:55
больше новостей
В НБУ рассказали, что делать, если угрожают коллекторы из-за кредита соседа 06:32
Андрей Богдан. Скриншот видео интервью Гордону.
Богдан рассказал, кто может стать следующим президентом Украины 09:26
Андрей Богдан.
Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко 20:43
Под Киевом из-за вспышки COVID-19 закрыли группу детского сада 14:47
Против профессора одного из киевских вузов открыли дело за антисемитский пост в Facebook 17:50
больше новостей
В НБУ рассказали, что делать, если угрожают коллекторы из-за кредита соседа 06:32
80% граждан Украины не считают первоочередной проблемой развитие украинского языка, - соцопрос 09:21 Инфографика
Андрей Богдан.
Богдан рассказал, что самое большое влияние на Зеленского оказывает жена Елена и ресторатор Тищенко 20:43
Против профессора одного из киевских вузов открыли дело за антисемитский пост в Facebook 17:50
Богдан, Зеленский и Ермак. Фото: glavcom.ua
Богдан о якобы секретных договоренностях Ермака с РФ: уволить политиков, дать воду в Крым и вернуть пленных 23:24
больше новостей
В Киеве новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом - 404 случая за сутки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok