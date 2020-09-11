Носит их очень гордо: в Одесской области козел стал рекордсменом по длине рогов

В то время как в США подтвердили новый температурный рекорд на планете, в одном из сел Одесской области козел установил новый рекорд Национального Реестра Рекордов Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель организации Лана Ветрова, передают Українські Новини.

Обладателем рекорда стал пятилетний козел Пират, рога которого достигают в длину чуть меньше метра каждый. Данный факт был внесен членами Национального Реестра Рекордов в категорию "Живая природа".

По словам Ветровой, козел-рекордсмен живет в селе Першотравневое на западе области. Его хозяйка, Елена Мазур, рассказала, что Пират козел Зааненской породы, которая в мире признана самой выдающейся молочной породой.

"Эти рога — почти метр каждый. Пират носит эти рога очень гордо. Кроме того, он научился использовать их с практической целью: становится на задние ноги и сбивает рогами самые вкусные грозди винограда", — написала Ветрова.

Она также добавила, что Пират с его выдающимися рогами пользуется большой популярностью у "женщин". Чтобы сфотографировать его вместе с хозяйкой, пришлось отгонять от него козочек, которые, подчеркнула Ветрова, постоянно крутятся вокруг козла.

Козел-рекордсмен Пират вместе со своей хозяйкой. Фото: Елена Ветрова / Facebook

Как сообщали Українські Новини, накануне в сети Интернет был установлен рекорд по количеству лайков, которые собрал пост в Twitter о смерти актера Чедвика Боузмана.

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