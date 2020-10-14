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  • У Лукашенко возмутились указом Зеленского о привлечении белорусских ІТ-специалистов
14 октября 2020, среда, 23:01 784
Политика 2020-10-14T23:01:01+03:00
Українські Новини
У Лукашенко возмутились указом Зеленского о привлечении белорусских ІТ-специалистов

У Лукашенко возмутились указом Зеленского о привлечении белорусских ІТ-специалистов

Кира Молчанова
МИД Украины, Беларусь, Нота, Кизим, Игорь Кизим
Ноутбук. Фото: pixabay
Ноутбук. Фото: pixabay

Министерство иностранных дел Беларусивручило ноту послу Украины Игорю Кизиму в связи с указом Президента Владимира Зеленского о привлечении белорусских ІТ-специалистов.

Об этом говорится в сообщении МИДа Беларуси, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 4 октября Зеленский подписал указ № 420/2020 "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь", который будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ІТ-специалистов и инноваторов.

"Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выражает озабоченность принятием данного указа, который в нарушение общепринятых правовых норм распространяет свое действие исключительно на граждан соседнего государства", - говорится в сообщении министерства.

МИД Беларуси подчеркивает, что указанный правовой акт можно трактовать как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь.

Министерство сообщает, что принятие вышеупомянутого указа подрывает доверие в двусторонних отношениях государств и идет вразрез с положениями договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Украиной, а также межправительственных соглашений в торгово-экономическом сотрудничестве, в безвизовых поездках граждан и о трудовой деятельности и социальной защите граждан Республики Беларусь и Украины, работающих за пределами своих государств.

В связи с этим белорусский МИД настоятельно рекомендует украинской стороне принять меры по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью.

"Искренне не желая нанести ущерб дружески связям с украинским народом, белорусская сторона не намерена переходить "красные линии" в отношениях с Украиной, но оставляет за собой право на применение, в случае оправданной необходимости, ответных мер по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, указ Президента Украины № 420/2020 "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь" должен продлить до 180 дней в году срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси.

Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.

Также правительство должно ввести пилотный проект по упрощенному оформлению вида на жительство для этих категорий граждан Республики Беларусь.

В Министерстве иностранных дел объяснили, почему Зеленский отменил визит в Беларусь.

Также после президентских выборов белорусы начали чаще ездить в Украину.

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