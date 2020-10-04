Зеленский подписал указ о мерах по привлечению ІТ-специалистов из Беларуси

Зеленский подписал указ о мерах по привлечению IT-специалистов из Беларуси в Украину. Фото: pixabay

Зеленский подписал указ о мерах по привлечению IT-специалистов из Беларуси в Украину. Фото: pixabay

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 420/2020 "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь", тогда как ранее Зеленский создал совет социального развития регионов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

Отмечается, что документ будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ІТ-специалистов и инноваторов.

Согласно указу, Кабинет Министров должен продлить до 180 дней в году срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси.

Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.

Также правительство должно ввести пилотный проект по упрощенному оформлению вида на жительство для этих категорий граждан Республики Беларусь.

При этом необходимо предусмотреть возможность сокращения до трех дней сроков для получения таких документов без необходимости дополнительного выезда за пределы украинской территории.

Отдельно Кабмин должен оптимизировать порядок получения разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства для трудоустройства граждан Беларуси, которые являются высококвалифицированными ІТ-специалистами.

Для этого предлагается сократить до пяти дней срок предоставления такого разрешения и предусмотреть возможность его получения по принципу молчаливого согласия.

Согласно указу, нуждается в совершенствовании процедура регистрации белорусских ІТ-специалистов как физлиц-предпринимателей – плательщиков единого налога.

Также нужно признать документы, выданные компетентными органами Беларуси, которые необходимы для осуществления трудовой деятельности в Украине.

Кроме того, правительство должно обеспечить бесперебойное функционирование единого информационного портала и телефонов горячей линии для предоставления консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украину.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщали Українські новини, в Министерстве иностранных дел объяснили, почему Зеленский отменил визит в Беларусь.

Также после президентских выборов белорусы начали чаще ездить в Украину.

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