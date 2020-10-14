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14 октября 2020, среда, 22:57 427
Мир 2020-10-14T23:15:09+03:00
Українські Новини
В МВФ назвали убытки, которые понесет мир в результате пандемии коронавируса

В МВФ назвали убытки, которые понесет мир в результате пандемии коронавируса

Константин Долгий
МВФ, Мировая экономика, Международный валютный фонд, Кристалина Георгиева, Пандемия коронавируса, Влияние коронавируса на экономику
Международный валютный фонд. Фото: UTMAG
Международный валютный фонд. Фото: UTMAG

В то время как Всемирный банк выделил 12 млрд долларов на закупку вакцин от коронавируса для стран со слабой экономикой, в Международном валютном фонде (МВФ) рассчитали, какие убытки понесет мировая экономика из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

По ее словам, в ближайшие пять лет мировая экономика может не досчитать приблизительно 30 трлн долларов в виде потерянного из-за кризиса валового внутреннего продукта (ВВП).

"У нас по-прежнему есть значительные ресурсы из нашего кредитного потенциала в 1 триллион долларов, чтобы поддержать страны-члены", — сказала Георгиева.

Она также отметила, что МВФ временно заморозил выплату долгов для стран-членов с самой низкой экономикой и подготовил 21 млрд долларов для предоставления кредитов на беспроцентной основе.

Как сообщали Українські Новини, ранее специалисты МВФ улучшили прогноз падения украинского ВВП с 8,2% до 7,2% в текущем году.

Также сообщалось, что в Минфине ожидают приезда миссии МВФ в октябре-ноябре 2020 года.

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