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  • Главнокомандующий ВСУ Хомчак рассказал, при каких условиях в Украине можно будет отказаться от призыва
14 октября 2020, среда, 22:17 546
Политика 2020-10-14T23:15:03+03:00
Українські Новини
Главнокомандующий ВСУ Хомчак рассказал, при каких условиях в Украине можно будет отказаться от призыва

Главнокомандующий ВСУ Хомчак рассказал, при каких условиях в Украине можно будет отказаться от призыва

Константин Долгий
Призыв в армию, Вооруженные силы Украины, Осенний призыв, Руслан Хомчак, осенний призыв-2020
Призывники на пункте сбора. Фото: mil.gov.ua
Призывники на пункте сбора. Фото: mil.gov.ua

В то время как юристы рассказали, кто имеет право на освобождение от призыва на военную службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ), Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назвал главное условие отмены традиционного призыва в Украине.

Как передают Українські Новини, об этом он рассказал в среду, 14 октября, в эфире телеканала "Украина".

По словам главнокомандующего, на сегодня существуют перспективы видения отказаться от призыва, однако для этого необходимо наладить систему подготовки резерва ВСУ.

"Мы должны создать такую систему работы, чтобы каждый у своего дома мог минимально уметь защитить его. Почему гражданин Украины не должен быть обученным всем элементам тактической медицины? Эти навыки и знания могут ему понадобиться где угодно", — сказал Хомчак.

Он также отметил, что создание подобной системы займет не один год, но главное, что сейчас военные обладают пониманием того, какой эта система должна быть.

"Когда такая система заработает, тогда мы сможем говорить об отмене срочной службы, ведь в ней больше не будет необходимости", — подчеркнул главнокомандующий.

Как сообщали Українські Новини, ранее Кабинет Министров Украины установил количество граждан, которые будут призваны на военную службу в период осеннего призыва в 2020 году.

Также сообщалось, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины назвали количество призывников, призванных в ряды ВСУ во время весеннего призыва.

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