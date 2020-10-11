В центре Киева иностранцы устроили стрельбу. Нарушителям грозит до семи лет тюрьмы

Полиция открыла уголовное производство по факту стрельбы, устроенной иностранцами из автомобилей в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини. "Сегодня около 17:00 в столичную полицию поступило сообщение о том, что в центре столицы движется колонна авто с символикой других государств и слышны выстрелы. На вызов сразу отреагировали правоохранители и колонна автомобилей была остановлена в соседнем районе столицы", - сказано в нем. Отмечается, что на месте событий работают следственно-оперативные группы Главного и Печерского управлений полиции. По предварительной информации, двигаясь по улице Грушевского, неизвестные совершили несколько выстрелов. Правоохранители на месте происшествия нашли 4 стреляные гильзы. Указано, что вследствие событий никто не пострадал. 6 автомобилей полицейские остановили в Соломенском районе столицы. В автомобилях находилось 14 человек - все они граждане другого государства. Правоохранители проводят осмотр транспортных средств и опрашивают всех участников происшествия. Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Печерского управления столичной полиции открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Как сообщали Українськi Новини, полиция устанавливала обстоятельства стрельбы на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Ранее в перестрелке в кафе под Киевом были ранены три человека. Также ранее сообщалось про то, что в ТРЦ на Оболони произошла стрельба, есть раненый.