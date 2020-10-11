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11 октября 2020, воскресенье, 21:54 986
Происшествия 2020-10-11T21:54:17+03:00
Українські Новини
В центре Киева иностранцы устроили стрельбу. Нарушителям грозит до семи лет тюрьмы

В центре Киева иностранцы устроили стрельбу. Нарушителям грозит до семи лет тюрьмы

Надежда Комендантова
Стрельба, Иностранцы, Нацполиция, стрельба в Киеве

Полиция открыла уголовное производство по факту стрельбы, устроенной иностранцами из автомобилей в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции, передают Українськi Новини.

"Сегодня около 17:00 в столичную полицию поступило сообщение о том, что в центре столицы движется колонна авто с символикой других государств и слышны выстрелы. На вызов сразу отреагировали правоохранители и колонна автомобилей была остановлена ​​в соседнем районе столицы", - сказано в нем.

Отмечается, что на месте событий работают следственно-оперативные группы Главного и Печерского управлений полиции.

По предварительной информации, двигаясь по улице Грушевского, неизвестные совершили несколько выстрелов.

Правоохранители на месте происшествия нашли 4 стреляные гильзы.

Указано, что вследствие событий никто не пострадал.

6 автомобилей полицейские остановили в Соломенском районе столицы.

В автомобилях находилось 14 человек - все они граждане другого государства.

Правоохранители проводят осмотр транспортных средств и опрашивают всех участников происшествия.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Следственным отделом Печерского управления столичной полиции открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Как сообщали Українськi Новини, полиция устанавливала обстоятельства стрельбы на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.

Ранее в перестрелке в кафе под Киевом были  ранены три человека.

Также ранее сообщалось про то, что в ТРЦ на Оболони произошла стрельба, есть раненый.

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