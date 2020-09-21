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21 сентября 2020, понедельник, 14:48 857
Выборы 2020-09-21T16:00:02+03:00
Українські Новини
"Удар" в Киевской области выдвинул более 1500 кандидатов в 39 общинах и 7 районах

"Удар" в Киевской области выдвинул более 1500 кандидатов в 39 общинах и 7 районах

Татьяна Зотова
Виталий Кличко, УДАР, Олег Великин, Местные выборы-2020
Виталий Кличко. Фото: klichko.org
Виталий Кличко. Фото: klichko.org

20 сентября Киевская областная организация политической партии "Удар Виталия Кличко" выдвинула более 1 500 кандидатов для участия в местных выборах в Украине.

Об этом говорится на официальной странице организации в социальной сети Facebook.

"Все мы объединены общими ценностями, которые разделяет партия "Удар" - профессионализм, честность, порядочность", - прокомментировал событие председатель Киевского областного отделения "Удара" Олег Великин.

Кандидаты от "Удара" будут представлены в 39 общинах и 7 районах. Среди кандидатов - 11 на должности городских голов и объединенных территориальных общин.

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