"Удар" в Киевской области выдвинул более 1500 кандидатов в 39 общинах и 7 районах

20 сентября Киевская областная организация политической партии "Удар Виталия Кличко" выдвинула более 1 500 кандидатов для участия в местных выборах в Украине.

Об этом говорится на официальной странице организации в социальной сети Facebook.

"Все мы объединены общими ценностями, которые разделяет партия "Удар" - профессионализм, честность, порядочность", - прокомментировал событие председатель Киевского областного отделения "Удара" Олег Великин.

Кандидаты от "Удара" будут представлены в 39 общинах и 7 районах. Среди кандидатов - 11 на должности городских голов и объединенных территориальных общин.

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