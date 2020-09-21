"Удар" в Киевской области выдвинул более 1500 кандидатов в 39 общинах и 7 районах

20 сентября Киевская областная организация политической партии "Удар Виталия Кличко" выдвинула более 1 500 кандидатов для участия в местных выборах в Украине. Об этом говорится на официальной странице организации в социальной сети Facebook. "Все мы объединены общими ценностями, которые разделяет партия "Удар" - профессионализм, честность, порядочность", - прокомментировал событие председатель Киевского областного отделения "Удара" Олег Великин. Кандидаты от "Удара" будут представлены в 39 общинах и 7 районах. Среди кандидатов - 11 на должности городских голов и объединенных территориальных общин.