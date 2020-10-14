Тельцам нужно быть сдержанными, а Стрельцам не стоит оглядываться на прошлое, — гороскоп от Глобы на сегодня

В то время, как во вторник важно было не упускать инициативу, сегодня астролог советует разбираться со сложными задачами. Подробнее о том, что ждет представителей всех знаков зодиака в среду, 14 октября, рассказал Павел Глоба. Овен Не позволяйте другим людям и их чувствам и настроениям влиять на себя, даже если это близкие друзья или родственники. Любите себя, но при этом не будьте эгоистами. Телец Тельцам звезды рекомендуют быть особенно сдержанными и не выплескивать на близких возможные негативные переживания. Найдите достойное применение для своей энергии и тогда настроение улучшится. Близнецы В этот день стоит сосредоточить внимание на собственных целях и начать работать над их реализацией. Не игнорируйте свои обязанности. Необходимо решать проблемы в жизни, и нести ответственность за поступки. Рак Удачное время, чтобы проводить важные разговоры. Главное помните, что нечего стесняться, когда уже взялись за дело. Лев Доводите начатое до конца и не отступайте и тогда удача улыбнется Львам. На помощь со стороны рассчитывать не стоит – прежде всего положитесь на себя. Дева Не переживайте из-за мелких неудач – большой успех не за горами. Проявите инициативу в романтической сфере. Весы Весов ожидает существенное денежное поступление. Но сразу бежать за покупками не стоит – есть риск приобрести некачественный товар. Поэтому отложите походы по магазинам на конец недели и выходные. Скорпион Легкость будет сопровождать Скорпионов в этот день. Вполне вероятно, что именно в среду представителям знака удастся принять решение, которое кардинально изменит привычный ход вещей в лучшую сторону. Стрелец Не бойтесь терять – вместо этого придет что-то лучшее и стоящее, нужно лишь немного времени. Не оглядывайтесь на прошлое и перестаньте в сотый раз прокручивать неудачные сценарии в голове. Козерог День благоприятен для медитации и заботы о здоровье. Возможно получение новых знаний, однако не исключено, что они будут даваться они с трудом. Водолей Проявите заботу о себе и родных. Попробуйте спокойно воспринимать вызовы, которые будете встречать на пути в этот день. Рыбы Не медлите с возможностью изменить свою жизнь к лучшему. В среду предстпвители знака будут иметь достаточно сил, чтобы приняться воплощать замыслы в жизнь. Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали, каким знакам зодиака крупно повезет в октябре-2020. Ранее народный синоптик дал подробный прогноз погоды на октябрь.