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  • Тельцам нужно быть сдержанными, а Стрельцам не стоит оглядываться на прошлое, — гороскоп от Глобы на сегодня
14 октября 2020, среда, 08:30 234
Lifestyle 2020-10-14T08:30:01+03:00
Українські Новини
Тельцам нужно быть сдержанными, а Стрельцам не стоит оглядываться на прошлое, — гороскоп от Глобы на сегодня

Тельцам нужно быть сдержанными, а Стрельцам не стоит оглядываться на прошлое, — гороскоп от Глобы на сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп от Павла Глобы на среду. Фото: pixabay
Гороскоп от Павла Глобы на среду. Фото: pixabay

В то время, как во вторник важно было не упускать инициативу, сегодня астролог советует разбираться со сложными задачами. Подробнее о том, что ждет представителей всех знаков зодиака в среду, 14 октября, рассказал Павел Глоба.

Овен

Не позволяйте другим людям и их чувствам и настроениям влиять на себя, даже если это близкие друзья или родственники. Любите себя, но при этом не будьте эгоистами.

Телец

Тельцам звезды рекомендуют быть особенно сдержанными и не выплескивать на близких возможные негативные переживания. Найдите достойное применение для своей энергии и тогда настроение улучшится.

Близнецы

В этот день стоит сосредоточить внимание на собственных целях и начать работать над их реализацией. Не игнорируйте свои обязанности. Необходимо решать проблемы в жизни, и нести ответственность за поступки.

Рак

Удачное время, чтобы проводить важные разговоры. Главное помните, что нечего стесняться, когда уже взялись за дело.

Лев

Доводите начатое до конца и не отступайте и тогда удача улыбнется Львам. На помощь со стороны рассчитывать не стоит – прежде всего положитесь на себя.

Дева

Не переживайте из-за мелких неудач – большой успех не за горами. Проявите инициативу в романтической сфере.

Весы

Весов ожидает существенное денежное поступление. Но сразу бежать за покупками не стоит – есть риск приобрести некачественный товар. Поэтому отложите походы по магазинам на конец недели и выходные.

Скорпион

Легкость будет сопровождать Скорпионов в этот день. Вполне вероятно, что именно в среду представителям знака удастся принять решение, которое кардинально изменит привычный ход вещей в лучшую сторону.

Стрелец

Не бойтесь терять – вместо этого придет что-то лучшее и стоящее, нужно лишь немного времени. Не оглядывайтесь на прошлое и перестаньте в сотый раз прокручивать неудачные сценарии в голове.

Козерог

День благоприятен для медитации и заботы о здоровье. Возможно получение новых знаний, однако не исключено, что они будут даваться они с трудом.

Водолей

Проявите заботу о себе и родных. Попробуйте спокойно воспринимать вызовы, которые будете встречать на пути в этот день.

Рыбы

Не медлите с возможностью изменить свою жизнь к лучшему. В среду предстпвители знака будут иметь достаточно сил, чтобы приняться воплощать замыслы в жизнь.

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