Перевод часов-2020: когда в Украине нужно переводить часы

Несмотря на то, что в Раде предложили отменить переходы на зимнее и летнее время для "укрепления обороны", во многих странах мира в 2020 году дважды в год переводят время на часах: весной с зимнего на летнее (на час вперед), а осенью наоборот - с летнего на зимнее (на один час назад). Украинцы переведут часы в последнее воскресенье октября - с 24 на 25 октября 2020 года в 04:00. Стрелки переводятся на час назад!

Всего же перевод часов 2020 происходит в 71 стране мира, включая Украину, страны ЕС, Литву, Эстонию, Латвию, Израиль, Великобританию, США, Канаду, Австралию, Мексику, Иран и другие.

В этом году переход на зимнее время произойдет в день местных выборов, поэтому нужно внимательно следить за временем в этот день.

Отметим, что данная процедура проводится для того, чтобы сэкономить электроэнергию, примерно на 1-3%. Многие страны уже отказались от такой практики, но Украина пока что не отменяет традицию.

В нашей стране часы переводят согласно постанoвлению Кабинета министров Украины № 509 oт 13.05.1996 "О порядке исчисления времени нa территории Украины".

Как сообщали Українські Новини, Европарламент поддержал отмену обязательного перевода часов на летнее и зимнее время.

Ранее Киевский городской совет просил Кабинет Министров оценить целесообразность перехода на летнее время и отменить его в случае нецелесообразности.

Также медики рассказали о том, как перейти помочь организму подготовиться к смене режима без вреда для здоровья.

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