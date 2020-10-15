Переведення годинника-2020: коли Україна перейде на зимовий час

Українці переведуть годинник на зимовий час в останню неділю жовтня - з 24 на 25 жовтня 2020 року о 04:00, попри те, що в Верховній Раді вчергове запропонували скасувати переходи на зимовий і літній час для "зміцнення оборони".

Стрілки потрібно буде перевести на годину назад!

У багатьох країнах світу в 2020 році двічі на рік переводять час на годиннику: навесні з зимового на літній (на годину вперед), а восени навпаки - з літнього на зимовий (на одну годину назад).

Всього ж переведення годинників 2020 відбувається в 71 країні світу, включно з Україною, Литву, Естонію, Латвію, Ізраїль, Великобританію, США, Канаду, Австралію, Мексику, Іран та інші.

Цього року перехід на зимовий час відбудеться в день місцевих виборів, тому потрібно уважно стежити за часом в цей день.

Зазначимо, що ця процедура проводиться для того, щоб заощадити електроенергію, приблизно на 1-3%. Багато країн вже відмовилися від такої практики, але Україна поки що не скасовує традицію.

У нашій країні годинник переводять згідно з постанoвою Кабінету міністрів України № 509 oт 13.05.1996 "Про порядок обчислення часу на території України".

Як повідомляли Українські Новини, Європарламент підтримав скасування обов'язкового переведення годинників на літній і зимовий час.

Раніше Київська міська рада просила Кабінет Міністрів оцінити доцільність переходу на літній час і скасувати його в разі недоцільності.

Також медики розповіли про те, як перейти допомогти організму підготуватися до зміни режиму без шкоди для здоров'я.

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