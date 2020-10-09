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  • В Раде предложили отменить переходы на зимнее и летнее время для "укрепления обороны"
09 октября 2020, пятница, 17:34 862
Политика 2020-10-09T18:24:07+03:00
Українські Новини
В Раде предложили отменить переходы на зимнее и летнее время для "укрепления обороны"

В Раде предложили отменить переходы на зимнее и летнее время для "укрепления обороны"

Ольга Фандорина
Зимнее время, Летнее время, Руслан Стефанчук, переход на зимнее время, переход на летнее время
Часы. Фото: pixabay
Часы. Фото: pixabay

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук предлагает Верховной Раде установить и закрепить на территории Украины единое киевское временя и отказаться от дальнейшего перехода на зимнее и летнее время.

Об этом говорится в законопроекте № 4201, опубликованного на его странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Стефанчук отмечает, что ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное негативно влияет на здоровье людей, а принятие соответствующего закона обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населения.

Согласно его словам, проект закона также направлен на противодействие агрессии со стороны Российской Федерации из-за того, что на временно оккупированных территориях Украины противоправно установлено время государства-агрессора.

"Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", - написано в сообщении.

Согласно законопроекту, распорядок работы органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, определяется и устанавливается по киевскому времени, которое также устанавливается и применяется как единственное время, по которому осуществляются отчетно-учетные процессы для единой транспортной системы Украины и сферы телекоммуникаций.

Как сообщали Українські Новини, Европарламент поддержал отмену обязательного перевода часов на летнее и зимнее время.

Ранее Киевский городской совет просил Кабинет Министров оценить целесообразность перехода на летнее время и отменить его в случае нецелесообразности.

Также медики рассказали о том, как перейти помочь организму подготовиться к смене режима без вреда для здоровья.

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