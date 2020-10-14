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14 октября 2020, среда, 13:29 63
Внешняя политика 2020-10-14T13:29:52+03:00
Українські Новини
Украину переизбрали членом Совета ООН по правам человека. Также в состав попала Россия

Украину переизбрали членом Совета ООН по правам человека. Также в состав попала Россия

Надежда Комендантова
Россия, Права человека, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
ООН. Фото: UN
ООН. Фото: UN

В то время как Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш заявил, что нынешнее столетие может оказаться для человечества последним, Генеральная ассамблея Организаций Объединенных Наций 13 октября переизбрала Украину в состав Совета ООН по правам человека на 2021-2023 годы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

МИД отмечает, что такое решение подтвердило авторитет Украины в главном правозащитном органе ООН.

Украина уверена, что Совет должен и в дальнейшем развивать права человека путем обеспечения универсальности, объективности и беспристрастности рассмотрения проблем в этой сфере.

Украина считает, что на повестке дня организации остаются прекращение многолетнего страдания гражданского населения в вооруженном конфликте в Сирии, массовые нарушения основных прав и свобод в Беларуси в результате игнорирования воли большинства населения страны, нарушение прав человека и международного гуманитарного права на оккупированных территориях Украины.

В то же время Украина высказывает обеспокоенность попаданием в состав Совета России.

"К сожалению, положение вещей в Совете оставляет желать лучшего. В него прошел даже такой известный нарушитель прав человека как РФ (из-за отсутствия конкуренции в Восточноевропейской группе). Что ж, Украина готова к борьбе. Не позволим злоупотреблять местом в Совете, чтобы покрывать нарушения прав человека", - написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в социальной сети Twitter, комментируя избрание нового Совета ООН по правам человека.

В сообщении МИДа отмечается, что хотя сегодня Совет по своему составу все дальше отдаляется от достижения идеалов, заложенных лидерами государств в 2005 году, Украина остается преданной универсальному обеспечению прав человека и готова и в дальнейшем настойчиво работать совместно с партнерами для того, чтобы Совет смог действовать эффективно в реализации своего основного мандата - обеспечении и защите прав человека на глобальном уровне.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2017 года Украина была избрана членом Совета ООН по правам человека на 2018-2020 годы.

Совет ООН по правам человека состоит из 47 членов, которые избираются сроком на 3 года Генеральной ассамблеей, государства не могут быть членом совета больше двух сроков подряд

Украина поддержала основание Совета ООН по правам человека в 2006 году и вошла в ее первый состав.

Тем временем, ООН хотят призвать мир к глобальному прекращению огня из-за опасности коронавируса.

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