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14 жовтня 2020, середа, 13:29 7
Зовнішня політика 2020-10-14T15:00:02+03:00
Українські Новини
Україну переобрали членом Ради ООН з прав людини. Також до складу потрапила Росія

Україну переобрали членом Ради ООН з прав людини. Також до складу потрапила Росія

Надежда Комендантова
ООН, Росія, Права людини, Генеральна Асамблея ООН
ООН. Фото: UN
ООН. Фото: UN

13 жовтня Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй переобрала Україну до складу Ради ООН з прав людини на 2021-2023 роки у той час, як Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гуттеріш заявив, що нинішнє століття може виявитися для людства останнім.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ, передають Українські Новини.

МЗС зазначає, що таке рішення підтвердило авторитет України в головному правозахисному органі ООН.

Україна впевнена, що Рада повинна і надалі розвивати права людини шляхом забезпечення універсальності, об'єктивності та неупередженості розгляду проблем в цій сфері.

Україна вважає, що на порядку денному організації залишаються припинення багаторічного страждання цивільного населення в збройному конфлікті в Сирії, масові порушення основних прав і свобод в Білорусі в результаті ігнорування волі більшості населення країни, порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права на окупованих територіях України.

Водночас Україна висловлює стурбованість попаданням до складу Ради Росії.

"На жаль, стан речей в Раді залишає бажати кращого. У неї пройшов навіть такий відомий порушник прав людини як РФ (через відсутність конкуренції в Східноєвропейській групі). Що ж, Україна готова до боротьби. Не дозволимо зловживати місцем в Раді, щоб покривати порушення прав людини", - написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в соціальній мережі Twitter, коментуючи обрання нового Ради ООН з прав людини.

У повідомленні МЗС наголошується, що хоча сьогодні Рада за своїм складом все далі віддаляється від досягнення ідеалів, закладених лідерами держав у 2005 році, Україна залишається відданою універсальному забезпеченню прав людини й готова і надалі наполегливо працювати спільно з партнерами для того, щоб Рада змогла діяти ефективно в реалізації свого основного мандата - забезпеченні та захисті прав людини на глобальному рівні.

Як повідомляли Українські Новини, в жовтні 2017 року Україна була обрана членом Ради ООН з прав людини на 2018-2020 роки.

Рада ООН з прав людини складається з 47 членів, які обираються строком на 3 роки Генеральною асамблеєю, держави не можуть бути членом ради понад два строків підряд.

Україна підтримала підставу Ради ООН з прав людини у 2006 році й увійшла в її перший склад.

Тим часом 22 вересня в Організації об'єднаних націй (ООН) збираються звернутися до всього світу із закликом припинити будь-які бойові дії до кінця року через ситуацію з епідемією коронавірусу.

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