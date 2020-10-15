Председатель НАПК Новиков за сентябрь заработал 146 тыс. гривен

Зарплата председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александра Новикова за сентябрь составила 146 032 гривны.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос Українських Новин.

Новикову за сентябрь была начислена заработная плата в размере 146 032 гривен.

Из них 84 080 гривен составил оклад, 40 358 гривен - надбавка за выслугу лет и 12 612 гривен - надбавка за работу в условиях режимных ограничений.

Также, в связи с решением Конституционного Суда о неконституционности ограничения на время карантина зарплат чиновников до 47 тыс. гривен, Новикову за август доначислена зарплата в размере 8 982 гривны.

Как сообщали Українські Новини, 15 января Кабинет Министров назначил на должность председателя НАПК прокурора департамента надзора за соблюдением законов Новикова.

18 октября согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции" полномочия членов НАПК досрочно были прекращены.

Ранее в НАПК заявили о давлении со стороны ГБР из-за Бабикова и Соколова.

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