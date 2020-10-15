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15 октября 2020, четверг, 08:20 261
Силовые структуры 2020-10-15T09:15:02+03:00
Українські Новини
Председатель НАПК Новиков за сентябрь заработал 146 тыс. гривен

Председатель НАПК Новиков за сентябрь заработал 146 тыс. гривен

Валерия Драгомирова
Зарплата, НАПК , Александр Новиков
Александр Новиков. Скриншот видео ТСН
Александр Новиков. Скриншот видео ТСН

Зарплата председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александра Новикова за сентябрь составила 146 032 гривны.

Об этом говорится в ответе НАПК на запрос Українських Новин.

Новикову за сентябрь была начислена заработная плата в размере 146 032 гривен.

Из них 84 080 гривен составил оклад, 40 358 гривен - надбавка за выслугу лет и 12 612 гривен - надбавка за работу в условиях режимных ограничений.

Также, в связи с решением Конституционного Суда о неконституционности ограничения на время карантина зарплат чиновников до 47 тыс. гривен, Новикову за август доначислена зарплата в размере 8 982 гривны.

Как сообщали Українські Новини, 15 января Кабинет Министров назначил на должность председателя НАПК прокурора департамента надзора за соблюдением законов Новикова.

18 октября согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции" полномочия членов НАПК досрочно были прекращены.

Ранее в НАПК заявили о давлении со стороны ГБР из-за Бабикова и Соколова

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