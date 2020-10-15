Председатель НАПК Новиков за сентябрь заработал 146 тыс. гривен

Зарплата председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александра Новикова за сентябрь составила 146 032 гривны. Об этом говорится в ответе НАПК на запрос Українських Новин. Новикову за сентябрь была начислена заработная плата в размере 146 032 гривен. Из них 84 080 гривен составил оклад, 40 358 гривен - надбавка за выслугу лет и 12 612 гривен - надбавка за работу в условиях режимных ограничений. Также, в связи с решением Конституционного Суда о неконституционности ограничения на время карантина зарплат чиновников до 47 тыс. гривен, Новикову за август доначислена зарплата в размере 8 982 гривны. Как сообщали Українські Новини, 15 января Кабинет Министров назначил на должность председателя НАПК прокурора департамента надзора за соблюдением законов Новикова. 18 октября согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции" полномочия членов НАПК досрочно были прекращены. Ранее в НАПК заявили о давлении со стороны ГБР из-за Бабикова и Соколова.