В НАПК заявили о давлении со стороны ГБР из-за Бабикова и Соколова

Глава Нацагентства по вопросам противодействия коррупции Александр Новиков был допрошен ГБР в качестве свидетеля по делу о злоупотреблении его предшественников. После допроса он заявил о давлении со стороны ГБР на его ведомство.

"Руководство Государственного бюро расследований (ГБР) пытается оказывать давление на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции из-за законных действий НАПК для разрешения конфликта интересов у руководителей Бюро - Александра Бабикова и Александра Соколова", - сказал Новиков во время брифинга, который состоялся после его допроса в ГБР в качестве свидетеля, передают Українськi Новини.

Он добавил, что среди причин вызова на допрос он видит недавнее письмо НАПК к председателю комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Дениса Монастырского.

В письме отмечается, что Бабиков работает в условиях потенциального конфликта интересов, осуществляя руководство ГБР, которое занимается расследованием дел Майдана.

"Конфликт интересов у заместителя директора ГБР Бабикова будет постоянным. Единственным мероприятием (для полного разрешения конфликта интересов) в этом случае может быть только его увольнение с должности", - сказал председатель НАПК.

Новиков рассказал, что НАПК также внесло предписание Соколову о непредоставлении работниками ГБР информации о конфликте интересов у него и его заместителя.

Так, НАПК имеет основания считать, что Соколов не осуществил меры по устранению конфликта интересов, насчитав премию и другие выплаты самому себе.

"Мы связываем эти вызовы, которые состоялись, с тем, что Национальное агентство осуществляет непосредственно свою работу, а ГБР - фактически препятствует осуществлению этих функций", - добавил Новиков.

Фото: facebook.com/NAZKgov

Как сообщали Українськi Новини, 21 стало известно, что ГБР намерено допросить главу НАПК Новикова в понедельник.

Ранее ГБР закрыло несколько дел о возможных преступлениях бывшего Президента Петра Порошенко. А суд повторно арестовал коллекцию картин Петра Порошенко, завод "Кузница на Рыбальском" также находится под арестом.

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