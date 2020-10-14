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14 октября 2020, среда, 21:06 1639
Общество 2020-10-14T21:08:08+03:00
Українські Новини
Бабье лето не отпускает. Четверг порадует украинцев теплой погодой без существенных осадков

Бабье лето не отпускает. Четверг порадует украинцев теплой погодой без существенных осадков

Кира Молчанова
Погода, Прогноз погоды, погода в Украине, Погода на завтра
Георгины. Фото: Pixabay
Георгины. Фото: Pixabay

15 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +7...+9 градусов, днем +​​16...+18 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На Западе Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, лишь на Закарпатье дождь, днем ​​местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +3...+9 градусов, днем ​+​12...+19 градусов, в Волынской, Ривненской и Закарпатской областях областях +10...+15 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой дождь, температура воздуха ночью +0...+5 градусов, днем +​​4...+9 градусов.

В Моршине, Трускавце и Сваляве ночью также без осадков, днем ​​небольшой дождь, температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +​​12...+14 градусов.

На Севере переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +3...+9 градусов, днем ​​+13...+19 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +3...+10 градусов, днем +​​15...+21 градусов.

На Востоке Украины переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем ​​без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +15...+21 градусов.

На Юге также переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +7...+13 градусов, днем ​​+17...+23 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м с, температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем ​​+20...+25 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +10...+12 градусов, днем +​​22...+24 градусов.

Как сообщали Українські Новини, погода в октябре будет колебаться от жары до заморозков, но 15 октября еще можно рассчитывать на бабье лето.

Синоптики считают, что уже в октябре в Карпатах может выпасть снег.

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