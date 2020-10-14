Бабье лето не отпускает. Четверг порадует украинцев теплой погодой без существенных осадков

15 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, температура ночью +7...+9 градусов, днем +16...+18 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На Западе Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, лишь на Закарпатье дождь, днем местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +3...+9 градусов, днем +12...+19 градусов, в Волынской, Ривненской и Закарпатской областях областях +10...+15 градусов. В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, температура воздуха ночью +0...+5 градусов, днем +4...+9 градусов. В Моршине, Трускавце и Сваляве ночью также без осадков, днем небольшой дождь, температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +12...+14 градусов. На Севере переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +3...+9 градусов, днем +13...+19 градусов. В центральных областях переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +3...+10 градусов, днем +15...+21 градусов. На Востоке Украины переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +15...+21 градусов. На Юге также переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с, температура воздуха ночью +7...+13 градусов, днем +17...+23 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м с, температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +20...+25 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +10...+12 градусов, днем +22...+24 градусов. Как сообщали Українські Новини, погода в октябре будет колебаться от жары до заморозков, но 15 октября еще можно рассчитывать на бабье лето. Синоптики считают, что уже в октябре в Карпатах может выпасть снег.