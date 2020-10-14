Бабье лето не отпускает. Четверг порадует украинцев теплой погодой без существенных осадков

15 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +7...+9 градусов, днем +​​16...+18 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На Западе Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, лишь на Закарпатье дождь, днем ​​местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +3...+9 градусов, днем ​+​12...+19 градусов, в Волынской, Ривненской и Закарпатской областях областях +10...+15 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой дождь, температура воздуха ночью +0...+5 градусов, днем +​​4...+9 градусов.

В Моршине, Трускавце и Сваляве ночью также без осадков, днем ​​небольшой дождь, температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +​​12...+14 градусов.

На Севере переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +3...+9 градусов, днем ​​+13...+19 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +3...+10 градусов, днем +​​15...+21 градусов.

На Востоке Украины переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем ​​без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +15...+21 градусов.

На Юге также переменная облачность, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +7...+13 градусов, днем ​​+17...+23 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м с, температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем ​​+20...+25 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +10...+12 градусов, днем +​​22...+24 градусов.

Как сообщали Українські Новини, погода в октябре будет колебаться от жары до заморозков, но 15 октября еще можно рассчитывать на бабье лето.

Синоптики считают, что уже в октябре в Карпатах может выпасть снег.

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