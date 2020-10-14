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14 октября 2020, среда, 11:27 446
Общество 2020-10-14T13:15:02+03:00
Українські Новини
В Украине за сутки рекордно увеличилось количество ПЦР и ИФА тестов

В Украине за сутки рекордно увеличилось количество ПЦР и ИФА тестов

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Тест на коронавирус, ПЦР-тесты
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

3 октября было проведено 34 166 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 20,5% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 28 913 исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 26,5% больше по сравнению с 12 октября.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 63 079 тестирований, из них 34 166 исследований методом ПЦР, а также 28 913 - методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 665 154 исследования на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 14 октября поступило 6 193 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 345 297 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, 13 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 5 590 до 276 177, количество умерших от заболевания - на 107 человек до 5 229 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 8,9%, новых летальных случаев - осталось на том же уровне.

Тем временем Кабмин запретил проведение немеждународных спортивных мероприятий со зрителями.

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