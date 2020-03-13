Бородянский потратил из бюджета 35 тыс. гривен на презентацию своего драконовского закона о борьбе с дезинформацией

Бородянский потратил из бюджета 35 тыс. гривен на презентацию своего драконовского закона о борьбе с дезинформ

Государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" сообщило, что для проведения бывшим министром культуры Украины Владимиром Бородянским презентации законопроекта о дезинформации было арендовано нежилое помещение за 35 750 гривен.

Об этом говорится в ответе госпредприятия на информационный запрос Українських Новин.

"Министерство культуры, молодежи и спорта Украины не арендовало 17.01.2020 года помещение для проведения презентации законопроекта о дезинформации. Вместе с тем обеспечение помещения осуществляло Государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины" на договорных условиях с Обществом с ограниченной ответственностью "Освитория Хаб".

Цена договора на оказание услуг по обеспечению нежилым помещением составила 35 750,00 (тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят) гривен", - сказано в ответе.

Как сообщали Українські Новини, 6 февраля представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что законопроект о дезинформации в существующем виде должен быть отложен.

"Журналисты являются первой линией в борьбе с дезинфирмацией, и должна быть разработана другая стратегия, которая больше полагается на свободную и независимую прессу. И я думаю, по этой причине этот законопроект, в таком виде, как он есть, должен быть отложен", - сказал Дезир.

22 января Европейская федерация журналистов (ЕФЖ) заявила, что разделяет недовольство Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) по поводу законопроекта о дезинформации.

"Правительство должно строго придерживаться журналистского саморегулирования и самостоятельности", - отреагировал на разработку законопроекта о дезинформации генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутьеррес.

17 января Бородянский представил скандальный законопроект о дезинформации.