Только сильное войско является залогом дальнейшего мира и свободного развития Украины, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский в День защитника Украины заявил, что залогом дальнейшего мира и свободного развития страны будет только сильное войско. Об этом он сказал во время церемонии клятвы курсантами киевского военного лицея им. Богуна, передают Українськi Новини.

"Только сильное войско будет залогом дальнейшего мира и свободного развития нашей несокрушимой Украины", - сказал он.

Зеленский отметил, что сегодня 80-й день со дня оглашения прекращения огня на Донбассе и несмотря на попытки его сорвать руководство Украины надеются, что тишина на востоке страны будет стабильной и постоянной.

Президент подчеркнул, что наступление в Украине мира не означает, что руководство страны перестанет заботиться о войске.

Он заверил, что сегодня власти страны сосредоточены на максимальном развитии украинской армии и для этого постоянно увеличивают расходы на сектор безопасности и обороны.

Зеленский отметил, что Украина должна иметь не только мощные сухопутные войска, но и современную боеспособную авиацию, военно-морской флот, систему противовоздушной обороны.

Президент подчеркнул, что власти стремятся предоставить достойное обеспечение военным и что сильное войско базируется на патриотичной основе и интересе молодежи к военной службе.

Зеленский также отметил потенциал, который открылся перед Украиной после приобретения статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

Он добавил, что внедрение стандартов НАТО и взаимосовместимости войск являются важными шагами на пути к будущему.

Как сообщали Українськi Новини, 14 октября Украина отмечает День защитника — государственный праздник, установлен в 2014 году вместо празднования Дня защитника Отечества 23 февраля, с 2015 года этот день является нерабочим.



Кроме того, какие мероприятия проходят в Киеве в День защитника.

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