Только сильное войско является залогом дальнейшего мира и свободного развития Украины, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский в День защитника Украины заявил, что залогом дальнейшего мира и свободного развития страны будет только сильное войско. Об этом он сказал во время церемонии клятвы курсантами киевского военного лицея им. Богуна, передают Українськi Новини."Только сильное войско будет залогом дальнейшего мира и свободного развития нашей несокрушимой Украины", - сказал он. Зеленский отметил, что сегодня 80-й день со дня оглашения прекращения огня на Донбассе и несмотря на попытки его сорвать руководство Украины надеются, что тишина на востоке страны будет стабильной и постоянной. Президент подчеркнул, что наступление в Украине мира не означает, что руководство страны перестанет заботиться о войске. Он заверил, что сегодня власти страны сосредоточены на максимальном развитии украинской армии и для этого постоянно увеличивают расходы на сектор безопасности и обороны. Зеленский отметил, что Украина должна иметь не только мощные сухопутные войска, но и современную боеспособную авиацию, военно-морской флот, систему противовоздушной обороны. Президент подчеркнул, что власти стремятся предоставить достойное обеспечение военным и что сильное войско базируется на патриотичной основе и интересе молодежи к военной службе. Зеленский также отметил потенциал, который открылся перед Украиной после приобретения статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Он добавил, что внедрение стандартов НАТО и взаимосовместимости войск являются важными шагами на пути к будущему. Как сообщали Українськi Новини, 14 октября Украина отмечает День защитника — государственный праздник, установлен в 2014 году вместо празднования Дня защитника Отечества 23 февраля, с 2015 года этот день является нерабочим.Кроме того, какие мероприятия проходят в Киеве в День защитника.