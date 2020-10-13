Весов ждет приятный сюрприз, а Рыбы могут получить прибыль, — гороскоп от Глобы на сегодня

В то время, как понедельник прошел спокойно, сегодня астролог советует не упускать инициативу, а также ни в коем случае не отступать назад. Подробнее о том, что ждет представителей всех знаков зодиака во вторник, 13 октября, рассказал Павел Глоба.

Овен

Очень опасный день. Есть риск простудиться. Поэтому следите за собой и по возможности не выходите из дома без особой на это нужды. Вечер проведите с любимым человеком.

Телец

Прекрасный день для начала ремонта или перестановки. Есть шанс купить мебель по очень выгодным ценам.

Близнецы

Вам стоит с большим уважением относиться к мнению окружающих. Вечер лучше провести дома за просмотром интересного фильма.

Рак

Покупайте витамины и займитесь спортом. Даже легкая утренняя гимнастика пойдет вам на пользу.

Лев

Этот день лучше всего посвятить своим родным. Проведите вечер в семейном кругу. Придумайте хобби, в котором смогут принять участие все члены семьи.

Дева

Прекрасный день для начала новых проектов. Все, что Девы предложат, начальство воспримет с восторгом.

Весы

Во вторник Весов может ждать приятный сюрприз от любимого человека. Однако есть риск мелких ссор. Держите себя в руках.

Скорпион

Если у Скорпионов появились интересные идеи или проекты, то важно не рассказывать об этом всем. Просто делайте свою работу.

Стрелец

Прекрасный день для того, чтобы решиться и наконец приобрести домашнего любимца. Благоприятный день для контактов, творческих встреч, воплощения своих замыслов в жизнь.

Козерог

Этот день благоприятен для контактов и творческих встреч. Если есть желание, проведите вечер этого дня где-нибудь вне дома, скажем, у друзей.

Водолей

Водолеев ждет чудесный день. Представителям знака захочется летать на крыльях счастья. Но это и не удивительно, ведь такими влюбленными они еще не чувствовали себя.

Рыбы

Благоприятный день для финансовых операций. Звезды обещают прибыль при условии лояльности к руководству и умении находить компромисс.

Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали, каким знакам зодиака крупно повезет в октябре-2020.

Ранее народный синоптик дал подробный прогноз погоды на октябрь.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости