подписаться на рассылку
28 28.41
32.9 33.5
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Весов ждет приятный сюрприз, а Рыбы могут получить прибыль, — гороскоп от Глобы на сегодня
13 октября 2020, вторник, 08:30 404
Lifestyle 2020-10-13T08:30:01+03:00
Українські Новини
Весов ждет приятный сюрприз, а Рыбы могут получить прибыль, — гороскоп от Глобы на сегодня

Весов ждет приятный сюрприз, а Рыбы могут получить прибыль, — гороскоп от Глобы на сегодня

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, Гороскоп от Павла Глобы, Гороскоп на вторник, Павел Глоба
Гороскоп на вторник от Павла Глобы. Фото: pixabay
Гороскоп на вторник от Павла Глобы. Фото: pixabay

В то время, как понедельник прошел спокойно, сегодня астролог советует не упускать инициативу, а также ни в коем случае не отступать назад. Подробнее о том, что ждет представителей всех знаков зодиака во вторник, 13 октября, рассказал Павел Глоба.

Овен

Очень опасный день. Есть риск простудиться. Поэтому следите за собой и по возможности не выходите из дома без особой на это нужды. Вечер проведите с любимым человеком.

Телец

Прекрасный день для начала ремонта или перестановки. Есть шанс купить мебель по очень выгодным ценам.

Близнецы

Вам стоит с большим уважением относиться к мнению окружающих. Вечер лучше провести дома за просмотром интересного фильма.

Рак

Покупайте витамины и займитесь спортом. Даже легкая утренняя гимнастика пойдет вам на пользу.

Лев

Этот день лучше всего посвятить своим родным. Проведите вечер в семейном кругу. Придумайте хобби, в котором смогут принять участие все члены семьи.

Дева

Прекрасный день для начала новых проектов. Все, что Девы предложат, начальство воспримет с восторгом.

Весы

Во вторник Весов может ждать приятный сюрприз от любимого человека. Однако есть риск мелких ссор. Держите себя в руках.

Скорпион

Если у Скорпионов появились интересные идеи или проекты, то важно не рассказывать об этом всем. Просто делайте свою работу.

Стрелец

Прекрасный день для того, чтобы решиться и наконец приобрести домашнего любимца. Благоприятный день для контактов, творческих встреч, воплощения своих замыслов в жизнь.

Козерог

Этот день благоприятен для контактов и творческих встреч. Если есть желание, проведите вечер этого дня где-нибудь вне дома, скажем, у друзей.

Водолей

Водолеев ждет чудесный день. Представителям знака захочется летать на крыльях счастья. Но это и не удивительно, ведь такими влюбленными они еще не чувствовали себя.

Рыбы

Благоприятный день для финансовых операций. Звезды обещают прибыль при условии лояльности к руководству и умении находить компромисс.

Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали, каким знакам зодиака крупно повезет в октябре-2020

Ранее народный синоптик дал подробный прогноз погоды на октябрь.

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов астрологический прогноз гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня Гороскоп от Павла Глобы Гороскоп на вторник Павел Глоба

Гороскоп по картам Таро на неделю: каким знакам зо...
Овнам нельзя терять контроль над собой, а Водолеев...
У трех знаков зодиака возможны трудности в делах с...
У Скорпионов отступит финансовый кризис, а Рыб жду...
Сегодня последний день учебы в школах перед досрочными осенними каникулами
В Украине снова увеличилось количество новых случаев коронавируса и смертей от него
Новости
Сергей Кудлаенко назвал своей задачей быть доступными для каждого винничанина, особенно во время карантина 10:35
Комиссию за расчеты платежными картами могут уменьшить в 5-6 раз, — законопроект 10:27
Арахамия давит на ЦИК, чтоб отменить регистрацию списка ОПЗЖ в Николаеве, - ОПЗЖ 10:21
Елена Дяченко: Мы сами отказываемся от выбора своей власти 09:59 Мнение
В аэропорту Сикорского рассказали, на сколько сократился пассажиропоток в 2020 09:57
больше новостей
Доллар падает в цене. Официальный курс валют на сегодня 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
В Сумах из-за отнесения к красной зоне ограничили посадку в транспорт и посещение школ 11:47
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
больше новостей
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка 20:30
В Киеве подростки устроили в трамвае погром. Фото:
Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае 18:31
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
Украинцы нашли много ошибок на предвыборных билбордах кандидатов от "Слуги народа" 16:04
больше новостей
За 8 месяцев падение ВВП составило 5,8%, - Минэкономики
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok