Весов ждет приятный сюрприз, а Рыбы могут получить прибыль, — гороскоп от Глобы на сегодня

В то время, как понедельник прошел спокойно, сегодня астролог советует не упускать инициативу, а также ни в коем случае не отступать назад. Подробнее о том, что ждет представителей всех знаков зодиака во вторник, 13 октября, рассказал Павел Глоба. Овен Очень опасный день. Есть риск простудиться. Поэтому следите за собой и по возможности не выходите из дома без особой на это нужды. Вечер проведите с любимым человеком. Телец Прекрасный день для начала ремонта или перестановки. Есть шанс купить мебель по очень выгодным ценам. Близнецы Вам стоит с большим уважением относиться к мнению окружающих. Вечер лучше провести дома за просмотром интересного фильма. Рак Покупайте витамины и займитесь спортом. Даже легкая утренняя гимнастика пойдет вам на пользу. Лев Этот день лучше всего посвятить своим родным. Проведите вечер в семейном кругу. Придумайте хобби, в котором смогут принять участие все члены семьи. Дева Прекрасный день для начала новых проектов. Все, что Девы предложат, начальство воспримет с восторгом. Весы Во вторник Весов может ждать приятный сюрприз от любимого человека. Однако есть риск мелких ссор. Держите себя в руках. Скорпион Если у Скорпионов появились интересные идеи или проекты, то важно не рассказывать об этом всем. Просто делайте свою работу. Стрелец Прекрасный день для того, чтобы решиться и наконец приобрести домашнего любимца. Благоприятный день для контактов, творческих встреч, воплощения своих замыслов в жизнь. Козерог Этот день благоприятен для контактов и творческих встреч. Если есть желание, проведите вечер этого дня где-нибудь вне дома, скажем, у друзей. Водолей Водолеев ждет чудесный день. Представителям знака захочется летать на крыльях счастья. Но это и не удивительно, ведь такими влюбленными они еще не чувствовали себя. Рыбы Благоприятный день для финансовых операций. Звезды обещают прибыль при условии лояльности к руководству и умении находить компромисс. Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали, каким знакам зодиака крупно повезет в октябре-2020. Ранее народный синоптик дал подробный прогноз погоды на октябрь.